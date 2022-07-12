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Война санкций ,  
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ЕС отчитался о блокировке активов российских бизнесменов на €14 млрд

Большая часть замороженных активов — свыше €12 млрд — приходится на пять европейских стран, названия которых не уточняются. В Кремле арест активов российских бизнесменов сравнили с «ограблением на Диком Западе»

С конца февраля Евросоюз заморозил активы российских миллиардеров, физических и юридических лиц, попавших под санкции, на сумму €13,8 млрд, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает Reuters.

Большая часть замороженных активов — свыше €12 млрд — пришлась на пять из 27 европейских стран. На какие именно, Рейндерс не уточнил, призвав остальных членов союза активизировать усилия по заморозке российских средств. В Германии в середине июня оценивали стоимость заблокированных российских активов в стране в €4,48 млрд, передает NDTV.

Помимо этого, в конце мая Евросоюз отчитался о заморозке активов российского Центробанка на сумму около €23 млрд. В США, в свою очередь, заявили, что заблокировали российских активов на $330 млрд, в том числе около $300 млрд активов ЦБ. В российском Минфине оценивали общий объем замороженных за границей золотовалютных резервов в такую же сумму.

В Совбезе назвали заморозку активов России «величайшей кражей в истории»
Политика
Фото:Choi Bu-Seok / Reuters

Заморозка российских активов — часть западных санкций против России. Москва считает эти ограничительные меры незаконными. По словам заместителя секретаря Совета безопасности России Александра Венедиктова, «заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории».

То же касается и ареста активов российских бизнесменов, отметили в Кремле. Как считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российских предпринимателей «ограбили» словно на Диком Западе, в то время как они честно заработали свои деньги.

Ряд российских бизнесменов, попавших под европейские санкции, оспорили это решение в суде ЕС. В их числе Роман Абрамович, Петр Авен, Михаил Фридман, Алексей Мордашов и Алишер Усманов. Как отметил Фридман, западные страны, вводя ограничительные меры, не понимают, «как на самом деле работает власть в России». По его словам, дистанция между российским руководством и кем-либо еще «подобна дистанции между Землей и космосом».

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