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КНР заявила о контактах с США на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань

МИД Китая заявил, что поддерживает связь с США на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань
Пекин находится на связи с Вашингтоном на фоне возможной поездки Пелоси на Тайвань. Ранее спикер палаты представителей прилетела в Малайзию
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай находится в контакте с США по поводу возможного визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Reuters.

Ранее 2 августа Пелоси прилетела в Малайзию в рамках своего азиатского турне, в котором ее сопровождает делегация американских конгрессменов. Официально объявлено, что спикер палаты представителей также посетит Сингапур, Южную Корею и Японию. Однако источники CNN сообщили, что Пелоси также рассматривает возможность совершить визит на Тайвань.

Власти Китая выступили против визита Пелоси, заявив, что он «подорвет суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно повлияет на основу китайско-американских отношений и подаст неверный сигнал силам независимости Тайваня». Пекин также заявил о готовности принять ответные меры. По словам источников FT, он предупредил администрацию президента США о возможных военных последствиях.

В то же время представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что для агрессивной риторики Китая нет никаких причин. По его словам, визит одного из руководителей конгресса на Тайвань «не редкое событие» и Вашингтон сделает все, чтобы поддержать Пелоси.

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Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

Официально у США нет отношений с властями Тайваня, но с 1979 года между ними действует закон, по которому Вашингтон может поставлять в регион оборонное оружие. При этом американские власти неоднократно заявляли, что поддерживают политику «единого Китая».

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