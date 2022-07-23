FT узнала о предостережении Китая из-за визита делегации США на Тайвань

По данным Reuters, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может посетить Тайвань в августе. Источники FT сообщили, что Китай предостерег США от этого визита и в том числе пригрозил «военным ответом»

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Китай в частном порядке предупредил администрацию президента США Джо Байдена о последствиях из-за возможной поездки на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, последнее китайское предостережение содержало гораздо большие угрозы, чем те, которые Пекин отправлял ранее. Частная риторика предполагала возможный военный ответ, сообщили FT два источника, знакомых с ситуацией.

В то же время источник CNN сообщил, что администрация Байдена обеспокоена тем, что во время визита Пелоси Китай может направить свои истребители в зону противовоздушной обороны Тайваня, спровоцировав ответную реакцию Тайваня и США.

Нэнси Пелоси, по данным Reuters, рассчитывает посетить Тайвань на следующей неделе, после официального визита в Японию.

В свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин решительно выступает против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем, а Вашингтону следует отменить поездку. «Если США будут настаивать на том, чтобы идти таким путем, Китай в ответ примет решительные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Все возможные последствия, которые вытекут из этого, полностью лягут на американскую сторону», — указал он.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован. У Вашингтона нет дипломатических отношений с властями Тайваня, но с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для его защиты. При этом Вашингтон придерживается политики «одного Китая».

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Пентагон не поддерживает на текущем этапе идею визита Пелоси на Тайвань. «Военные думают, что сейчас это не является хорошей идеей. Однако я не знаю, каков статус этого», — сказал про планы данной поездки американский лидер.

В США неоднократно подчеркивали, что не поддерживают независимость Тайваня. Байден говорил, что решение по этому вопросу зависит от самого острова. При этом в конце мая он заявил, что Вашингтон готов к военному ответу на возможное использование Китаем силы против Тайваня.