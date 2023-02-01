Защита Невзорова обжалует заочный приговор за фейки об армии

Александр Невзоров (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Защита журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом) обжалует заочный приговор по делу о фейках об армии, сказала РБК адвокат Надежда Федосеева.

Юрист заявила, что «в деле нет состава преступления», что ее подзащитный действовал «в пределах закона о СМИ» и «не вышел за пределы Конституции», которая предоставляет право свободы слова и мысли.

Басманный суд 1 февраля заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии по делу в связи с фейками о Вооруженных силах России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Согласно приговору, ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Дело в отношении Невзорова возбудили прошлой весной. Поводом стал пост в соцсетях, где журналист распространил «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе». Невзоров и его жена Лидия после начала военной операции на Украине не раз публиковали в соцсетях посты с критикой действий российских властей.

4 мая МВД объявило Невзорова в розыск, а 6 мая Басманный суд заочно арестовал его. В тот же день Минюст внес журналиста в список СМИ-иноагентов.

Отбытие срока наказания, установленного московским судом, будет отсчитываться с момента экстрадиции Невзорова в Россию. В прошлом году журналист говорил РБК, что уехал из страны. Его жена своем Telegram писала, что они с мужем находятся в Израиле. Летом Невзоров с супругой получили украинское гражданство.