Невзоров получил украинское гражданство

Гражданство журналисту и его супруге Лидии присвоено «за выдающиеся заслуги» перед Украиной. В России ему грозит до десяти лет лишения свободы за распространение фейков об армии, они с женой покинули страну

Александр Невзоров (Фото: nevzorovtv / Telegram)

Российский журналист Александр Невзоров (Минюст внес его в список СМИ-иноагентов) подтвердил, что получил украинское гражданство. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место», — написал Невзоров в Telegram.

Ранее о том, что Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он отметил, что президент Владимир Зеленский предоставил гражданство «за выдающиеся заслуги» перед страной.

В конце марта Следственный комитет России возбудил против журналиста уголовное дело о публичном распространении фейков о действиях военных (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), ему грозит до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram (также принадлежит запрещенной и признанной экстремистской Meta) и на YouTube-канале «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе». Он и его жена после начала специальной военной операции не раз публиковали в соцсетях посты с критикой действий российских властей.

Невзоров говорил РБК, что находится не в России. Его жена в своем Telegram-канале писала, что они с супругом находятся в Израиле. 4 мая МВД объявило Невзорова в розыск, а 6 мая Басманный суд заочно арестовал его. В тот же день Минюст внес журналиста в список СМИ-иноагентов.