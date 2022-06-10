Суд арестовал земельный участок Невзорова в Петербурге
Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок журналиста Александра Невзорова (Минюст включил его в список СМИ-иноагентов) в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе суда.
При этом в инстанции не подтвердили информацию о том, что участок расположен на побережье Финского залива. Ранее такие данные со ссылкой на неуказанные СМИ приводил ТАСС. По их информации, его стоимость составляет 7,87 млн руб.
Арест наложили в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ, которое завели против Невзорова в конце марта. В СК полагают, что он публично распространял фейки о действиях российских войск, поводом для обвинения стал пост журналиста о Мариуполе. В нем, утверждали в ведомстве, Невзоров привел «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома». Кроме того, журналист приложил к сообщению «недостоверные фотографии пострадавших от обстрела мирных граждан», взятые из украинских СМИ, отмечали в российском СК.
Сам журналист написал в Telegram, что был готов к аресту участка, и назвал случившееся «пустяками». По его словам, в доме были только «старый, доживающий в покое жеребец», собака и книги.
Невзоров объявлен в розыск. В марте он говорил РБК, что «находится за пределами Российской Федерации и действия российского законодательства». В начале июня он сообщил, что стал гражданином Украины. Ранее, 6 мая, суд заочно арестовал журналиста.
Незадолго до объявления в розыск Минюст внес журналиста в реестр СМИ-иноагентов. Перед этим Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Невзорова по требованию Генеральной прокуратуры. Решение приняли на основании ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок блокировки сайтов с призывами к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.
Невзоров в 1993–2007 годах был депутатом Государственной думы. С 1983 года он работал ведущим на Ленинградском телевидении, где вел передачу «600 секунд». В 2000-х годах работал на «Первом канале», где вел программу «Другое время», писал колонки для журналов «Профиль» и «Однако». В последние годы Невзоров вел свой YouTube-канал и сотрудничал с радиостанцией «Эхо Москвы», отключенной от эфира 1 марта.