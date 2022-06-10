Суд арестовал земельный участок Невзорова в Петербурге

Участок арестовали по делу о распространении фейков о российской армии. Журналист написал в Telegram, что был готов к этому, и назвал случившееся «пустяками»

Александр Невзоров (Фото: Замир Усманов / ТАСС)

Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок журналиста Александра Невзорова (Минюст включил его в список СМИ-иноагентов) в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе суда.

При этом в инстанции не подтвердили информацию о том, что участок расположен на побережье Финского залива. Ранее такие данные со ссылкой на неуказанные СМИ приводил ТАСС. По их информации, его стоимость составляет 7,87 млн руб.

Арест наложили в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ, которое завели против Невзорова в конце марта. В СК полагают, что он публично распространял фейки о действиях российских войск, поводом для обвинения стал пост журналиста о Мариуполе. В нем, утверждали в ведомстве, Невзоров привел «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома». Кроме того, журналист приложил к сообщению «недостоверные фотографии пострадавших от обстрела мирных граждан», взятые из украинских СМИ, отмечали в российском СК.

Сам журналист написал в Telegram, что был готов к аресту участка, и назвал случившееся «пустяками». По его словам, в доме были только «старый, доживающий в покое жеребец», собака и книги.

Невзоров объявлен в розыск. В марте он говорил РБК, что «находится за пределами Российской Федерации и действия российского законодательства». В начале июня он сообщил, что стал гражданином Украины. Ранее, 6 мая, суд заочно арестовал журналиста.

Незадолго до объявления в розыск Минюст внес журналиста в реестр СМИ-иноагентов. Перед этим Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Невзорова по требованию Генеральной прокуратуры. Решение приняли на основании ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок блокировки сайтов с призывами к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.

Читайте на РБК Pro Pro Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога Как позаботиться о здоровье зубов — 9 советов от стоматолога Инструкции Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Экспорт растет, но логистика дорожает: стоит ли покупать акции Segezha Экспорт растет, но логистика дорожает: стоит ли покупать акции Segezha Статьи Pro Как компании-«носорогу» не попасть в ловушку к консультантам Как компании-«носорогу» не попасть в ловушку к консультантам Статьи Pro x The Economist В Европе энергетический кризис. Насколько он опасен для экономики В Европе энергетический кризис. Насколько он опасен для экономики Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Статьи Pro Пять ошибок, которые провалят ваши дополнительные продажи Пять ошибок, которые провалят ваши дополнительные продажи Статьи

Невзоров в 1993–2007 годах был депутатом Государственной думы. С 1983 года он работал ведущим на Ленинградском телевидении, где вел передачу «600 секунд». В 2000-х годах работал на «Первом канале», где вел программу «Другое время», писал колонки для журналов «Профиль» и «Однако». В последние годы Невзоров вел свой YouTube-канал и сотрудничал с радиостанцией «Эхо Москвы», отключенной от эфира 1 марта.