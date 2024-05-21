Семью Невзорова потребовали признать «экстремистским объединением»

Прокурор Санкт-Петербурга обратился с административным иском в суд, требуя признать семью Невзоровых «экстремистским объединением» и изъять в пользу государства ее недвижимость

Александр Невзоров (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Октябрьский городской суд требование признать семью журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр иноагентов) «экстремистским объединением» и передать государству ее недвижимость, сообщил юрист Алексей Прянишников.

По его словам, «кроме трех земельных участков, ни у Александра, ни у Лидии (жена Невзорова. — РБК) в собственности в России ничего нет».

Как ожидается, слушания по делу пройдут 21 мая.





Прянишников добавил, что прокуратура в течение года пытается изъять у Невзоровых землю по гражданским искам. Он отметил, что в своем обращении прокуратура указала дом, где проживает теща Невзорова, некогда жительница блокадного Ленинграда.

Невзоров написал в своем телеграм-канале, что ничего общего с Россией иметь не хочет и никакие имущественные вопросы его не интересуют и не волнуют, «а на остатки былой роскоши» он давно «махнул рукой».

РБК обратился за комментарием в объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга, а также в городскую прокуратуру.

В марте 2022-го против Невзорова завели дело о публикации фейков о Вооруженных силах России. Журналист уехал из страны после начала военной операции на Украине и был заочно арестован.

В мае 2023-го прокуратура потребовала изъять у Невзорова два земельных участка в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива. В надзорном ведомстве считают, что журналист приобрел землю незаконно.