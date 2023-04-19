На журналиста Невзорова составили протокол о возбуждении ненависти

Поводом для возбуждения административного дела стал ролик, размещенный на видеохостинге. В феврале суд заочно приговорил Невзорова к восьми годам. Журналист сообщал, что находится за границей

Александр Невзоров (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга завела против российского журналиста Александра Невзорова (Минюст внес его в список СМИ-иноагентов) административное дело о возбуждении ненависти либо вражды.

Сообщение о возбуждении дела опубликовано на сайте прокуратуры без указания имени. Там указано, что дело завели после обнаружения видео «на канале одного из репортеров на популярном видеохостинге». Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК, что речь в материале идет о Невзорове.

По информации прокуратуры, ролик содержит «признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» в отношении граждан России и Белоруссии, российских военных, представителей российской власти, артистов, религиозных служителей, а также членов казачьих обществ и объединений.

В связи с этим районная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По этой статье может грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., обязательные работы на срок до 100 часов либо административный арест на срок до 15 суток. Материалы дела рассмотрит Приморский районный суд Петербурга.

Невзоров — российский журналист, телеведущий и бывший депутат Госдумы (с 1993 по 2007 год). В феврале суд заочно приговорил его к восьми годам колонии по делу о распространении фейков об армии. Поводом для возбуждения дела стал пост в соцсетях, в котором журналист распространил «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе». Защита журналиста сообщила, что обжалует приговор.

Сам Невзоров в 2022 году говорил РБК, что уехал из страны. Летом он с супругой получил украинское гражданство.