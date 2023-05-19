Прокуратура потребовала изъять у Невзорова два земельных участка

Прокуратура потребовала изъять у Александра Невзорова два земельных участка в Петербурге

Речь идет о двух участках в поселке Лисий Нос на северном берегу Финского залива. Прокуратура считает, что Невзоров (признан иноагентом) приобрел эту землю незаконно

Александр Невзоров (Фото: Агенство «Интерпресс» / Global Look Press)

Прокуратура подала иск с требованием вернуть в собственность Санкт-Петербурга два земельных участка, принадлежащих российскому журналисту Александру Невзорову (признан Минюстом иностранным агентом), сообщила в Telegram пресс-служба города.

Речь идет о двух участках в поселке Лисий Нос (находится на северном берегу Финского залива). Прокуратура считает, что Невзоров приобрел эту землю незаконно.

«Участки не были выкуплены Невзоровым в нарушение п. 3 указа президента от 27.10.1993 №1767. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился», — говорится в иске прокуратуры, поступившем в Приморский районный суд.

Материалы передали судье, к производству они пока не приняты. РБК направил запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга и обратился за комментарием к Невзорову.

Невзоров — российский журналист, телеведущий и бывший депутат Госдумы (с 1993 по 2007 год). В феврале суд заочно приговорил его к восьми годам по делу о распространении фейков о Вооруженных силах. Основанием для возбуждения дела стал пост в соцсетях, в котором журналист распространил «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе». Защита журналиста сообщила, что обжалует приговор.

В рамках этого дела Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок журналиста Невзорова в Санкт-Петербурге. ТАСС, ссылаясь на неназванные СМИ, сообщал, что речь идет об участке на берегу Финского залива. Агентство оценивало его стоимость в 7,87 млн руб.

Невзоров находится за границей. Летом 2022 года он сообщал, что получил украинское гражданство.