Прокуратура потребовала изъять у Невзорова два земельных участка

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 18 мая, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 18 мая, 16:39
Чайковская объяснила деньгами отказ отпускать фигуриста в другую страну Спорт, 13:21
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 13:21
Протесты в аэропорту Тбилиси из-за прилета самолета из Москвы. Видео Политика, 13:20
Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию Политика, 13:17
Минсельхоз не увидел «каких-то позитивов» в зерновой сделке для России Политика, 13:14
Путин поручил развивать автотуризм. Удастся ли водителям сэкономить Авто, 13:11
Кипр освободит подозреваемых в подготовке убийства российского журналиста Политика, 13:08
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
Raiffeisen объяснил прекращение работы с банками в Белоруссии Финансы, 12:59
На ЧМ по хоккею от зрителя потребовали снять футболку с надписью «Россия» Спорт, 12:54
Первый за четыре года самолет из Москвы сел в Тбилиси Общество, 12:53
Британский МИД назвал условие разморозки заблокированных активов России Политика, 12:46
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 12:40
Ройзмана приговорили к штрафу в ₽260 тыс. по делу о фейках об армии Политика, 12:39
Эксперты назвали районы Москвы, где быстрее всего сдается жилье в аренду Недвижимость, 12:35
Военная операция на Украине ,  
0 

Прокуратура потребовала изъять у Невзорова два земельных участка

Прокуратура потребовала изъять у Александра Невзорова два земельных участка в Петербурге
Речь идет о двух участках в поселке Лисий Нос на северном берегу Финского залива. Прокуратура считает, что Невзоров (признан иноагентом) приобрел эту землю незаконно
Александр Невзоров
Александр Невзоров (Фото: Агенство «Интерпресс» / Global Look Press)

Прокуратура подала иск с требованием вернуть в собственность Санкт-Петербурга два земельных участка, принадлежащих российскому журналисту Александру Невзорову (признан Минюстом иностранным агентом), сообщила в Telegram пресс-служба города.

Речь идет о двух участках в поселке Лисий Нос (находится на северном берегу Финского залива). Прокуратура считает, что Невзоров приобрел эту землю незаконно.

«Участки не были выкуплены Невзоровым в нарушение п. 3 указа президента от 27.10.1993 №1767. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился», — говорится в иске прокуратуры, поступившем в Приморский районный суд.

Материалы передали судье, к производству они пока не приняты. РБК направил запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга и обратился за комментарием к Невзорову.

Невзоров — российский журналист, телеведущий и бывший депутат Госдумы (с 1993 по 2007 год). В феврале суд заочно приговорил его к восьми годам по делу о распространении фейков о Вооруженных силах. Основанием для возбуждения дела стал пост в соцсетях, в котором журналист распространил «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе». Защита журналиста сообщила, что обжалует приговор.

В рамках этого дела Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок журналиста Невзорова в Санкт-Петербурге. ТАСС, ссылаясь на неназванные СМИ, сообщал, что речь идет об участке на берегу Финского залива. Агентство оценивало его стоимость в 7,87 млн руб.

Читайте на РБК Pro
Банки Кипра и ОАЭ больше не рады россиянам. Что делать владельцам счетов
В какой стране российским стартапам масштабировать бизнес
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Типичный адюльтер: почему люди изменяют и что с этим делать

Невзоров находится за границей. Летом 2022 года он сообщал, что получил украинское гражданство.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Ольга Ваганова
Александр Невзоров земельный участок Санкт-Петербург Финский залив
Материалы по теме
На журналиста Невзорова составили протокол о возбуждении ненависти
Политика
Защита Невзорова обжалует заочный приговор за фейки об армии
Политика
Суд арестовал земельный участок Невзорова в Петербурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter