Украина разместит часть F-16 за границей

Киев оставит часть F-16 за рубежом, чтобы те не стали мишенями для ударов России и использовались при обучении пилотов. Путин ранее говорил, что Москва подумает, «где нам поражать» технику, которая атакует территорию России

Истребители F-16 (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Некоторые американские истребители F-16, полученные Украиной от западных стран, будут размещены на авиабазах за границей, сообщил начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, передает «Цензор».

«Для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут», — пояснил Голубцов.

Это будет сделано в том числе чтобы самолеты не стали «мишенями» на украинских базах, они станут резервом на случай проведения ремонтных работ и замены неисправных истребителей. Вместе с тем, некоторые полученные Киевом самолеты будут использоваться за границей для обучения украинских пилотов.

Пока только четыре страны подтвердили планы передать Украине американские истребители, но количество государств может увеличиться, предположил он, поскольку почти все эксплуатанты F-16 переходят на более современные F-35.

«Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас», — говорил прошлым летом российский президент Владимир Путин. В Кремле затем заверили, что речь идет только об ударах по территории Украины.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

Украина ожидает F-16 от Дании, Бельгии, Норвегии и Нидерландов. Общее число обещанных машин превышает 60, поставки планируется начать этим летом. Дания и Нидерланды разрешили использовать их для ударов по военным целям на территории России.

Командование США призывает не ожидать «кардинальных изменений правил игры» после получение ВСУ истребителей, но признает, что Киев получит «дополнительные возможности, которых у них сейчас нет». Американский чиновник пояснил Politico на условиях анонимности, что украинская армия не сможет направить самолет на территорию России или близиться к ней, потому что российские ПВО легко собьют истребители.

«Не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», — говорил глава российского МИДа Сергей Лавров, отмечая, что истребители такого типа долгие годы использовались в рамках совместных ядерных миссий альянса.