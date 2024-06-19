В США заявили, что F-16 разместят на территории Украины

Поставляемые Киеву F-16 будут размещаться на территории Украины, заявил помощник Байдена по нацбезопасности Салливан. До этого в ВСУ говорили о планах оставить часть истребителей за пределами страны. Москва осуждает помощь Киеву

Истребители F-16 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Поставляемые Киеву истребители F-16 планируется разместить на территории Украины, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS.

До этого начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что Киев планирует оставить часть самолетов на авиабазах за пределами страны, в том числе чтобы они не стали «мишенями» на украинских базах. Украина хочет иметь определенный резерв F-16 в случае необходимости ремонта для замены неисправных истребителей, добавил он.

Журналист PBS спросил у Салливана, состоит ли план в таком случае в том, чтобы разместить F-16 в одной из стран НАТО. «План состоит в том, чтобы разместить истребители F-16 на Украине. И двустороннее соглашение о безопасности, подписанное президентом [США Джо Байденом] и президентом [Украины Владимиром] Зеленским, подтвердило этот тезис о том, что мы хотим помочь Украине в создании такого потенциала. Этот потенциал должен базироваться в Украине», — ответил помощник американского лидера.

Украина ожидает F-16 от Дании, Бельгии, Норвегии и Нидерландов. Общее число обещанных машин превышает 80, первые поставки ожидаются этим летом. Дания и Нидерланды разрешили использовать их для ударов по военным целям на территории России.

Президент России Владимир Путин до соглашений о передаче этих истребителей предупреждал о «дальнейшем втягивании» НАТО в конфликт. «Если они (истребители. — РБК) будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас», — говорил он. В Кремле затем заверили, что речь идет только об ударах по территории Украины.

Путин назвал поставки F-16 Украине нарушением международных соглашений. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия будет воспринимать передачу Украине F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере.