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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные установили полный контроль над Северодонецком

Ранее в этот день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль последнего очага сопротивления в городе — завода «Азот». Минобороны заявило о полном контроле над Северодонецком
Северодонецк
Северодонецк (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Северодонецк находится под полным контролем Вооруженных сил России, последний очаг сопротивления на заводе «Азот» подавлен, сообщило Минобороны.

«Подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской народной республики», — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, на данный момент вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее о том, что промышленная зона и аэропорт Северодонецка находятся под контролем ВС России, а с территории завода «Азот» освобождены 800 мирных жителей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Спустя несколько часов он уточнил, что союзнические силы вывели из подвалов завода «Азот» всех мирных жителей.

Кадыров заявил о выводе всех мирных жителей с «Азота» в Северодонецке
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Завод &laquo;Азот&raquo;

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Российские войска и силы ЛНР взяли под контроль Северодонецк (с 2014 года являлся областным центром Луганской области Украины вместо Луганска) в конце мая, сообщал Кадыров. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что жилые кварталы города «освобождены», но в промышленных зонах, в том числе на территории крупнейшего на Украине химического завода «Азот», остаются украинские военные. По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на территории завода «Азот» тогда находились около 300–400 украинских военных.

Завод «Азот» — крупнейшее химическое производство Украины и всей Европы. Он выпускал уксусную кислоту, метанол, азотные удобрения, полимеры. До начала военной операции России предприятие было крупнейшим работодателем в регионе, на нем работали 6,7 тыс. человек.

Судя по спутниковым снимкам, территория «Азота» занимает почти половину города. Благодаря тому, что завод был построен во времена СССР, в нем есть большие подземные цеха и бункеры на случай технических катастроф или ядерной войны, которые выдерживают мощные авиаудары, рассказывал РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

Накануне, 24 июня, глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что военные получили команду отступить из Северодонецка на более укрепленные позиции. «Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было принято такое решение», — объяснял он.

В то же время начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что отступление из Северодонецка является «тактической перегруппировкой», которая идет в целом по всей Украине. «На отдельных участках линии фронта мы успешно контратакуем, на отдельных участках линии фронта успешно обороняемся», — уточнял глава разведки.

«Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет и никаких других сценариев мы не рассматриваем. Начиная с августа будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что настал переломный момент», — заключил Буданов.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Минобороны Северодонецк Военная операция на Украине

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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