Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска

По его словам, войска вскоре начнут полномасштабное наступление на город. Глава Чечни пишет, что противнику в Лисичанске «деваться некуда» *

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Лисичанск «полностью окружен союзными войсками», и скоро, вероятно, начнется полномасштабное наступление на город, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, информацию ему передал командир специального полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев.

«Противнику, в свою очередь, деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты. Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться», — убежден Кадыров.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Минобороны накануне заявило о выходе российских вооруженных сил к границе Лисичанска и получении ими контроля над несколькими промышленными предприятиями. По данным военного ведомства, украинская армия несет в этом районе значительные потери.

Военные ЛНР 25 июня рассказали, что союзные войска вошли в Лисичанск и взяли под контроль одну из шахт и желатиновый завод. Через три дня они зашли на территорию НПЗ «Линик». 29 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сказал, что около трети украинских военных там сдались в плен.

Кадыров в тот же день сообщил, что в Лисичанск вошли первые передовые группы союзных сил и «освобождение» города не займет «особого времени». На следующий день глава Чечни написал о сужении кольца окружения вокруг Лисичанска. Мирошник заявил, что военные заняли территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, зачистили промзону и постройки близ Лисичанского завода радиотехнических изделий, взяли под контроль все важные транспортные артерии.

Лисичанск считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году). В городе в начале года проживали более 103 тыс. человек, до начала боевых действий на его территории работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».

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1 июля помощник Кадырова Апты Алаудинов доложил ему, что бои ведутся «по периметру» Лисичанска и «вопрос взятия города решится в ближайшее время».

Лисичанск и Северодонецк были последними не контролируемыми ЛНР городами в границах Луганской области Украины. 26 июня Минобороны сообщило о переходе Северодонецка под контроль республики.