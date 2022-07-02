Кадыров заявил о полном окружении Лисичанска
Лисичанск «полностью окружен союзными войсками», и скоро, вероятно, начнется полномасштабное наступление на город, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, информацию ему передал командир специального полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев.
«Противнику, в свою очередь, деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты. Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться», — убежден Кадыров.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Минобороны накануне заявило о выходе российских вооруженных сил к границе Лисичанска и получении ими контроля над несколькими промышленными предприятиями. По данным военного ведомства, украинская армия несет в этом районе значительные потери.
Военные ЛНР 25 июня рассказали, что союзные войска вошли в Лисичанск и взяли под контроль одну из шахт и желатиновый завод. Через три дня они зашли на территорию НПЗ «Линик». 29 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сказал, что около трети украинских военных там сдались в плен.
Кадыров в тот же день сообщил, что в Лисичанск вошли первые передовые группы союзных сил и «освобождение» города не займет «особого времени». На следующий день глава Чечни написал о сужении кольца окружения вокруг Лисичанска. Мирошник заявил, что военные заняли территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, зачистили промзону и постройки близ Лисичанского завода радиотехнических изделий, взяли под контроль все важные транспортные артерии.
Лисичанск считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году). В городе в начале года проживали более 103 тыс. человек, до начала боевых действий на его территории работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».
1 июля помощник Кадырова Апты Алаудинов доложил ему, что бои ведутся «по периметру» Лисичанска и «вопрос взятия города решится в ближайшее время».
Лисичанск и Северодонецк были последними не контролируемыми ЛНР городами в границах Луганской области Украины. 26 июня Минобороны сообщило о переходе Северодонецка под контроль республики.