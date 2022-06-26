В ЛНР заявили о нахождении в Лисичанске «сотрудников офиса Зеленского»

Лисичанск (Фото: Rick Mave / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В городе Лисичанск Луганской области находятся несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

«В Лисичанске кроме множества иностранных наемников находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского. Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы они не смогли улизнуть из города», — утверждает собеседник агентства.

25 июня в ЛНР сообщили, что cоюзные силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил России вошли в Лисичанск. Бои ведутся в черте города.

6 июня в офисе украинского президента сообщили, что Владимир Зеленский после Запорожья посетил Лисичанск, его сопровождал глава офиса Андрей Ермак.

Лисичанск — с населением на начало года 103 459 человек — считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году). На территории города и в пригородах до начала боевых действий работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».