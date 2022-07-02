Минобороны России заявило о «значительных потерях» Украины
Украинская армия несет «значительные потери на всех направлениях», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В частности, три батальона 10-й штурмовой и 72-й механизированной бригад в районах Верхнекаменки и Золотаревки в Донбассе за сутки потеряли более половины личного состава.
В районе Артемовска ВКС уничтожили до 120 военных и 15 единиц техники. В ДНР и Николаевской области уничтожено пять пунктов управления ВСУ, в Запорожской области — три склада с боеприпасами.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
В Харькове авиация нанесла удар по базе временного хранения вооружения и военной техники на территории тракторного завода, там погибли 30 украинских бойцов и уничтожено десять единиц бронетанковой и автомобильной техники. В районе Николаева авиация, ракетные войска и артиллерия ударили по 39 пунктам управления ВСУ и двум складам боеприпасов.
«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка, с которых ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики», — добавил Конашенков.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено:
- 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов,
- 353 зенитных ракетных комплекса,
- 3886 танков и других боевых бронированных машин,
- 702 боевые машины реактивной системы залпового огня,
- 3073 орудия полевой артиллерии и миномета,
- 3954 единицы специальной военной автомобильной техники.
Украина после начала спецоперации объявила мобилизацию, ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.