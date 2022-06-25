Силы ЛНР и российские военные вошли в Лисичанск
Союзные силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил России вошли в город Лисичанск Луганской области, бои ведутся в черте города. Об этом журналистам сообщил представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко, передает «Интерфакс».
«Народная милиция с союзными силами Российской Федерации зашла в город Лисичанск, сейчас бои ведутся уже в городской застройке», — сказал он.
Марочко отметил, что подразделения ЛНР и ВС России взяли под контроль одну из шахт и желатиновый завод, которые расположены на территории города Лисичанска.
Лисичанск — с населением на начало года 103 459 человек — считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году). На территории города и в пригородах до начала боевых действий работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».
Лисичанск и Северодонецк были последними неподконтрольными ЛНР крупными городами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль глава Чечни Рамзан Кадыров объявил ранее 25 июня.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
22 июня Кадыров говорил, что в ближайшее время Лисичанск будет взят в кольцо и там будет проведена «зачистка от бандеровских оккупантов». На следующий день посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о взятии под контроль силами ЛНР единственной дороги из Северска в Лисичанск. Таким образом, по его словам, союзные силы отрезали от снабжения 5–7 тыс. украинских солдат.
Спустя сутки Минобороны России сообщило, что российские войска группировки «Центр» в течение пяти дней взяли под свой контроль 11 населенных пунктов вокруг Лисичанска и блокировали город с юга.