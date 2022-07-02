В ЛНР заявили о находящихся в Лисичанске 2 тыc. бойцов теробороны Украины

Более 2 тыс. бойцов территориальной обороны Украины находятся в Лисичанске, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

«В Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2 150 «одноразовых бойцов». Это те, которых здесь оставили насильно, — теробороновцы, которых пригнали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска, чтобы они защищали целое войско наемников», — утверждает Киселев.

В ЛНР заявили, что готовятся в ближайшие дни полностью «освободить» Лисичанск. «Денацификация и демилитаризация неизбежны для каждого», добавил Киселев.

26 июня в ЛНР утверждали, что в Лисичанске находятся несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского.

24 июня Минобороны России сообщило о блокировании Лисичанска с юга. На следующий день в ЛНР заявили, что российские войска и силы республики вошли в город. Бои велись в городской застройке, подразделения ЛНР и ВС России взяли под контроль одну из шахт и желатиновый завод, которые расположены на территории города Лисичанска, говорил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.