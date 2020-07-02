Песков назвал итоги голосования «триумфальным референдумом Путину»

По словам пресс-секретаря президента, «такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки» было очень сложно спрогнозировать. По данным ЦИК, принятие поправок в Конституцию поддержали 77,92% избирателей, а явка составила 67,97%

Владимир Путин и ​Дмитрий Песков (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В Кремле довольны результатами голосования по поправкам в Конституцию и считают их триумфом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По сути де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», — заявил он.

В Кремле ожидали высокого интереса россиян к теме поправок, «это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок», сказал пресс-секретарь. Но, по его словам, «такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки» спрогнозировать было очень сложно.

Песков также подчеркнул, что «никакой заказной явки или заказного результата нет и не было», об этом не может быть и речи.

По данным ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов, изменение Основного закона поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27% участников. Окончательная явка составила 67,97%. Источники РБК, близкие к Кремлю, ранее сообщили, что итоги голосования по поправкам превзошли ожидания администрации президента.

Как голосовали по поправкам в Конституцию Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить Против > 90% > 70% > 50% > 50% > 70% За > 90%

Согласно итоговым результатам, активнее всего за принятие поправок голосовали жители Чечни (97,92%), Тувы (96,79%) и Крыма (90,07%). Единственным российским регионом, где большинство жителей проголосовали против, стал Ненецкий автономный округ (55,94%).

В преддверии основного дня голосования, который состоялся 1 июля, президент Владимир Путин в обращении к россиянам заверил, что поправки будут приняты только в случае, если их одобрит более чем половина участников голосования.

Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы государства и его предшественников, что позволит Путину выставить свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Внести ее предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова, заявив, что стране нужна сильная президентская власть, поскольку существуют «риски непредсказуемости».

Согласно результату опросп ВЦИОМ от конца мая, большинство россиян сочли самыми важными поправки об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания, о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики и обязательной ежегодной индексации пенсий.