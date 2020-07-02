Как россияне проголосовали по поправкам в Конституцию. Итоги и карты
Поправки поддержали 77,92%, выступили против — 21,27%. Регионами с самым высоким уровнем поддержки поправок стали Чечня (97,92%), Тува (96,79%) и Крым (90,07%). Единственный регион, где большинство жителей проголосовали против, — Ненецкий автономный округ (55,94%).
Явка превысила 67%. Регионами с самым высоким уровнем явки стали Чечня (95%), Тува (92%) и Башкирия (90%). Самая низкая явка — 44% — зафиксирована сразу в нескольких субъектах: Камчатский край, Хабаровский край, Иркутская область и Томская область.
В Москве ни в одном из районов число проголосовавших против поправок не набрало большинство голосов. В Хамовниках, Останкинском и Гагаринском районах 44–46% избирателей голосовали «против». Самый высокий уровень поддержки (75–77%) показали районы Москворечье-Сабурово, Арбат, Чертаново Южное, Внуково, Нагатинский Затон, Орехово-Борисово Южное.