Как россияне проголосовали по поправкам в Конституцию. Итоги и карты

В России прошло голосование по поправкам в Конституциию. Большинством голосов поправки были приняты, только один регион проголосовал против. Карты и основные итоги — в материале РБК

Как голосовали по поправкам в Конституцию Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить Против > 90% > 70% > 50% > 50% > 70% За > 90%

Поправки поддержали 77,92%, выступили против — 21,27%. Регионами с самым высоким уровнем поддержки поправок стали Чечня (97,92%), Тува (96,79%) и Крым (90,07%). Единственный регион, где большинство жителей проголосовали против, — Ненецкий автономный округ (55,94%).

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить 0% 50% 60% 70% >80%

Явка превысила 67%. Регионами с самым высоким уровнем явки стали Чечня (95%), Тува (92%) и Башкирия (90%). Самая низкая явка — 44% — зафиксирована сразу в нескольких субъектах: Камчатский край, Хабаровский край, Иркутская область и Томская область.

Как голосовали по поправкам в Конституцию в Москве Выбрать район Совпадений не найдено Отменить > 50% > 55% > 60% > 65% За > 70%

В Москве ни в одном из районов число проголосовавших против поправок не набрало большинство голосов. В Хамовниках, Останкинском и Гагаринском районах 44–46% избирателей голосовали «против». Самый высокий уровень поддержки (75–77%) показали районы Москворечье-Сабурово, Арбат, Чертаново Южное, Внуково, Нагатинский Затон, Орехово-Борисово Южное.