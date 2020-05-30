ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

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Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМа.

95% респондентов проведенного опроса указали как наиболее важную поправку об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания, 93% заявили о необходимости признать детей важнейшим приоритетом государственной политики. Cледом идет поправка об обязательной ежегодной индексации пенсий (92%).

Кроме того, среди россиян оказались популярны запрет для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами России, эту поправку поддержали 84%, и предложение обозначить институт брака как союз женщины и мужчины, его назвали важным 81%. 54% россиян также считают важным внести в Основной закон упоминание о Боге.

Результаты опроса показали, что о голосовании по внесению поправок к Конституции знают 93% россиян, при этом 61% собираются их поддержать.