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Поправки в Конституцию ,  
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ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Абсолютное большинство россиян считают самым важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМа.

95% респондентов проведенного опроса указали как наиболее важную поправку об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания, 93% заявили о необходимости признать детей важнейшим приоритетом государственной политики. Cледом идет поправка об обязательной ежегодной индексации пенсий (92%).

Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
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Фото: ZUMA / ТАСС

Кроме того, среди россиян оказались популярны запрет для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами России, эту поправку поддержали 84%, и предложение обозначить институт брака как союз женщины и мужчины, его назвали важным 81%. 54% россиян также считают важным внести в Основной закон упоминание о Боге.

Результаты опроса показали, что о голосовании по внесению поправок к Конституции знают 93% россиян, при этом 61% собираются их поддержать.

Опрос был проведен 22 и 26 мая 2020 года методом телефонного интервью среди случайной выборки россиян старше 18 лет. В опросе участвовали 1,6 тыс. человек.

Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день
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Информационный плакат к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Среди предлагаемых на всероссийское голосование поправок в том числе есть обнуление президентских сроков Путина, что позволит ему принять участие в выборах 2024 года, норма об ответственности государства за защиту прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом, закрепление русского как языка государствообразующего народа.

Ранее источники РБК сообщили, что голосование по поправкам в Основной закон и отложенный парад Победы могут назначить в один день, 24 июня. В таком случае, по мнению близкого к Кремлю собеседника, эта дата была бы объявлена выходным днем, и у россиян появилось бы «ощущение праздника».

Позже президент России Владимир Путин заявил о проведении парада 24 июня и объявил этот день выходным.

Теги: Конституция, ВЦИОМ
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