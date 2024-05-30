 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Германия предоставит Украине новый пакет помощи на €500 млн

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму €500 млн, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщило агентство DPA.

Писториус находится с визитом в Одессе. Деталей об очередном пакете помощи агентство не приводит.

Россия осуждает поставки Украине западной военной техники. В Москве подчеркивают, что это ведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на €1 млрд
Политика
IRIS-T

Германия поставляет Украине вооружение с начала российской военной операции. Решение о поставках Киеву власти страны приняли в конце апреля 2022 года. Последний раз Германия сообщила о новом пакете помощи осенью 2023 года. Тогда Берлин направил Киеву ЗРК Patriot, ракетный комплекс IRIS-T, установки Gepard и танки Leopard 1 A5. Общая стоимость поставленной техники составила €1 млрд.

25 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна достигла предела в военных поставках Украине. По его словам, объем переданной и анонсированной помощи Киеву со стороны Берлина составил €28 млрд. Германия стала вторым спонсором Украины в мире после США.

Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин

Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности

Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии

Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца

Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией

Названы 5 основных категорий покупателей вина

В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями

Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Теги
Германия Военная операция на Украине Украина
Материалы по теме
Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на €1 млрд
Политика
Германия решила передать Украине еще три комплекса HIMARS
Политика
Шольц заявил, что Германия достигла предела в военных поставках Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 97,13 (+0,24) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 89,79 (+0,53) Инвестиции, 17:38
Reuters узнал о просьбе Макрона по санкциям на российский титан Политика, 21:29
Novabev подарит инвесторам по 7 акций, но их цена упадет. Что это значит Инвестиции, 21:26
Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника Политика, 21:14
Правительство расширило эксперимент по маркировке на смартфоны и ноутбуки Технологии и медиа, 21:03
Германия предоставит Украине новый пакет помощи на €500 млн Политика, 21:01
Путин вручил Собянину орден «За заслуги перед Отечеством» I степени Политика, 20:53
Овечкин фразой «все насладились чемпионством «Зенита» оценил сезон РПЛ Спорт, 20:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:48
Синод РПЦ счел невозможным служение с болгарскими иерархами из-за Украины Общество, 20:43
Гросси назвал фактор риска для работы Запорожской АЭС Политика, 20:37
Экс-министра спорта Матыцина назначили внештатным советником Мишустина Политика, 20:29
Маск ответил на статью Bloomberg о консультациях Трампу по криптовалютам Крипто, 20:21
Актер Мохов назвал Заворотнюк кометой с ярким хвостом Общество, 20:08
JPMorgan оценил объем капитала в Ethereum-ETF. Прогноз пессимистичный Крипто, 20:03