Германия предоставит Украине новый пакет помощи на €500 млн

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Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму €500 млн, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщило агентство DPA.

Писториус находится с визитом в Одессе. Деталей об очередном пакете помощи агентство не приводит.

Россия осуждает поставки Украине западной военной техники. В Москве подчеркивают, что это ведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Германия поставляет Украине вооружение с начала российской военной операции. Решение о поставках Киеву власти страны приняли в конце апреля 2022 года. Последний раз Германия сообщила о новом пакете помощи осенью 2023 года. Тогда Берлин направил Киеву ЗРК Patriot, ракетный комплекс IRIS-T, установки Gepard и танки Leopard 1 A5. Общая стоимость поставленной техники составила €1 млрд.

25 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна достигла предела в военных поставках Украине. По его словам, объем переданной и анонсированной помощи Киеву со стороны Берлина составил €28 млрд. Германия стала вторым спонсором Украины в мире после США.