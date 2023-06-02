Белгородский губернатор сообщил об относительно спокойной ночи в регионе

Ночь в Белгородской области прошла «относительно спокойно», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются», — сказал он.

Гладков сообщил, что в пунктах временного размещения в Белгородской области находится более 2,5 тыс. человек. Губернатор отметил, что условия там «достаточно непростые». «Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые». Он добавил, что в области будут искать «пути их размещения в более комфортных местах проживания».

Губернатор добавил, что в области продолжают направлять детей из населенных пунктов под обстрелом в «соседние и не очень соседние регионы». Он сообщил, что 2 мая «около ста человек — семьи — едут в Липецкую область по приглашению Игоря Артамонова, губернатора Липецкой области».

С начала российской спецоперации на Украине белгородские власти неоднократно сообщали об обстрелах приграничного города Шебекино и Шебекинского городского округа.

Шебекино находится примерно в 5 км от границы с Харьковской областью. Население города до начала военной операции на Украине составляло почти 40 тыс. человек.

Утром 1 июня ВСУ предприняли в районе Шебекино попытку прорыва в Белгородскую область, сообщало Минобороны России. В результате атаки противник потерял более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

31 мая Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем телеграм-канале о готовности региона принять жителей приграничных районов Белгородской области.

В этот же день губернатор Белгородской области рассказал, что обратился к главам Томской, Пензенской, Калужской и Ярославской областей, Крыма, Ставрополья, Северной Осетии: власти этих субъектов, по его словам, тоже откликнулись на просьбу разместить у себя жителей приграничных населенных пунктов.

