Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 01 июн, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 01 июн, 16:41
Белгородский губернатор сообщил об относительно спокойной ночи в регионе Политика, 09:15
В Комсомольске-на-Амуре раздача мороженого детям привела к давке Общество, 09:05
Минэк сообщил о применении китайских принципов управления экономикой Экономика, 09:00
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 08:52
Нового руководителя не принимают: в чем причина и что можно сделать Pro, 08:43
В Смоленской и Калужской областях заявили о беспилотниках и взрывах Политика, 08:35
В батальоне «Крым» заявили об использовании Украиной тактики НАТО Политика, 08:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Брянской области обстреляли приграничное село Новая Погощь Политика, 08:12
Reuters узнал о планах США наладить поставки тротила из Японии Политика, 08:05
Офицер и бизнесмен получили сроки по делу о продаже военных технологий Политика, 07:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Минобороны сообщило о наградах военным за отражение атаки на Шебекино Политика, 07:16
Экономисты предложили схемы замены доллара во внешних расчетах России Экономика, 07:14
Жилой дом загорелся при обстреле брянского села Политика, 06:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Белгородский губернатор сообщил об относительно спокойной ночи в регионе

Губернатор Вячеслав Гладков: ночь в Белгородской области прошла спокойно

Ночь в Белгородской области прошла «относительно спокойно», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются», — сказал он.

Гладков сообщил, что в пунктах временного размещения в Белгородской области находится более 2,5 тыс. человек. Губернатор отметил, что условия там «достаточно непростые». «Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые». Он добавил, что в области будут искать «пути их размещения в более комфортных местах проживания».

Губернатор добавил, что в области продолжают направлять детей из населенных пунктов под обстрелом в «соседние и не очень соседние регионы». Он сообщил, что 2 мая «около ста человек — семьи — едут в Липецкую область по приглашению Игоря Артамонова, губернатора Липецкой области».

С начала российской спецоперации на Украине белгородские власти неоднократно сообщали об обстрелах приграничного города Шебекино и Шебекинского городского округа.

Шебекино находится примерно в 5 км от границы с Харьковской областью. Население города до начала военной операции на Украине составляло почти 40 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией
«Газпром» отказал в дивидендах. Что случилось и когда ждать перемен
«Импульс ослаб, но рост продолжается». Что происходит с экономикой России
«Частники» из США нашли способ быстро заработать на бирже. Чем он опасен

Утром 1 июня ВСУ предприняли в районе Шебекино попытку прорыва в Белгородскую область, сообщало Минобороны России. В результате атаки противник потерял более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и один пикап.

31 мая Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем телеграм-канале о готовности региона принять жителей приграничных районов Белгородской области.

В этот же день губернатор Белгородской области рассказал, что обратился к главам Томской, Пензенской, Калужской и Ярославской областей, Крыма, Ставрополья, Северной Осетии: власти этих субъектов, по его словам, тоже откликнулись на просьбу разместить у себя жителей приграничных населенных пунктов.
 

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область Украина ВСУ обстрел
Материалы по теме
В Белгороде разместили более 1,6 тыс. жителей Шебекино
Политика
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter