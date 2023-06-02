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Атака на Белгородскую область. Что происходит в приграничном Шебекино

Ближайший к украинской границе город Белгородской области оказался под массированным обстрелом, в нем горят дома и машины, власти сообщали о попытке прорыва диверсантов. Главное о событиях в Шебекино — в материале РБК
Дети из приграничных районов Белгородской области прибыли в лагерь под Воронежем
Дети из приграничных районов Белгородской области прибыли в лагерь под Воронежем (Фото: Михаил Сергеев / РИА Новости)

Главное за последние сутки

  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела поселка Маслова Пристань Шебекинского округа осколки снарядов попали в проезжавшие по дороге автомобили. «В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго - осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2», - сообщил глава региона. 

Последствия массированных обстрелов Шебекино. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • В самом Шебекино ночь, по словам Гладкова, прошла относительно спокойно, однако город по-прежнему обстреливался со стороны Украины.
  • Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с местными властями и военными. «Главный вопрос — оказание помощи людям, поддержка в переселении тех, кто в этом нуждается», — сказал Песков.
  • Пресс-секретарь президента также отметил тот факт, что у международного сообщества есть возможность видеть кадры ударов по жилым домам в Шебекино. «По-прежнему ни одного слова, которые бы критиковали киевский режим за это или осуждали», — сказал он.

Атака на Белгородскую область. Что происходит в приграничном Шебекино
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Обострение ситуации в районе Шебекино

Шебекино и окрестности стали подвергаться обстрелам с украинской стороны с осени прошлого года. Тогда российские подразделения покинули сопредельные районы Харьковской области (в том числе расположенный напротив Шебекино город Волчанск), и ВСУ смогли подтянуть к российской границе минометы и артиллерию.

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Ситуация обострилась в последние несколько дней. Если раньше власти сообщали о единичных обстрелах, то теперь Гладков рассказывает о том, что по Шебекинскому городскому округу ежедневно выпускают 150–250 снарядов, в том числе и из «Градов» (эта цифра сравнима с данными об обстрелах, например, Донецка). 27 мая снаряды попали в два городских предприятия — один человек погиб, трое (в том числе двое подростков) получили ранения. 29 мая под обстрел попали два завода.

Тяжелым днем для района стало 30 мая. Тогда под обстрел попал в том числе и пункт временного размещения. В результате один человек погиб, двое получили ранения. Два корпуса ПВР получили повреждения. В расположенной рядом с Шебекино Новой Таволжанке снаряд попал в подстанцию, что привело к перебоям с подачей электричества.

В ночь на 31 мая Шебекино подверглось обстрелу из «Градов». Осколочные ранения получили два человека, еще двум пострадавшим помощь оказали на месте. Под обстрел попали не только административные объекты, но и гражданские здания. Повреждены были многоквартирные дома, постройки в частном секторе, школа, полностью сгорел магазин. Осколками были повреждены частные автомобили.

В ночь на 1 июня украинские формирования предприняли атаку в районе пункта автомобильного пропуска «Шебекино». В ней участвовали три боевые бронированные машины, четыре пикапа и около тридцати военных. Она была отбита огнем артиллерии, противник потерял боевую бронированную машину, около десятка солдат и отошел, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Еще одна атака была предпринята с 6:05 до 6:45. В ней участвовали до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «КАМАЗ». По группе был нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетами и артиллерией. Понеся тяжелые потери, противник отошел. Третья группа украинских военных пыталась атаковать в направлении Новой Таволжанки. Атака была отбита в ходе стрелкового боя.
Шебекино и окрестности в течение всего дня подвергались обстрелу со стороны ВСУ из минометов и «Градов». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ударам подверглась в том числе районная администрация. Также загорелось здание общежития.

Основанное в начале XVIII века Шебекино находится примерно в 5 км от границы с Харьковской областью. Население города до начала военной операции на Украине составляло почти 40 тыс. человек.

Шебекино — крупнейший населенный пункт, расположенный настолько близко к украинской границе. Для сравнения: Белгород находится примерно в 40 км от границы.

В Шебекино находятся несколько предприятий, в том числе лакокрасочный завод «Краски Белогорья», завод «Премиксов номер 1», производящий премиксы для всех видов животных, птицы и рыбы (оба эти завода подверглись обстрелу 31 мая, что привело к пожарам на их территории). Также Шебекино известно благодаря макаронно-кондитерской фабрике. В городе расположен и производитель искусственных сапфиров завод «Монокристалл». Портал «Открытый Белгород» 30 мая обратил внимание на появление на странице губернатора жалобы сотрудницы завода: «Руководство не объясняет людям, как будет осуществляться дальнейшая работа или ликвидация завода. Не поясняет, как будет производиться дальнейшая оплата труда. Почему людей выводят на работу, несмотря на сложнейшую обстановку и на то, что завод не имеет возможности работать дальше, так как пострадал от обстрелов. Люди выходят для уборки территории под постоянными обстрелами».

Куда эвакуируют жителей Шебекино

В связи с обострением ситуации власти объявили о добровольной эвакуации населения. В первую очередь покинуть город предлагают семьям с маленькими детьми. Их уже согласны принять Воронежская, Пензенская, Ярославская, Калужская, Липецкая, Томская области, Ставропольский край, Северная Осетия. Часть людей перевозят в пункты временного размещения в Белгороде и других населенных пунктах области. В региональном центре один из ПВР находится на хоккейной «Белгород Арене», и он уже почти заполнен.

Что говорят жители Шебекино

Опрошенные РБК жители Шебекино рассказывают о постоянных взрывах и попытках эвакуироваться.

Жительница города Юлия рассказала, что власти вывозят людей, которые сами попросили помощи в эвакуации. Мешают этому продолжающиеся обстрелы.

«Сегодня с трех ночи город начали утюжить «Градами». Я позвонил в администрацию, очень быстро эвакуировался — с момента звонка до эвакуации пять минут. Вывезли военные за КПП, дальше автобусами повезли в Белгород», — рассказал РБК житель Москвы Олег, который приезжал в Шебекино навестить отца.

Другая жительница города рассказала, что при отсутствии телефона договориться с властями об эвакуации не удается, а потому покидать Шебекино удается в том случае, если есть знакомые с автомобилями.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Шебекино Вячеслав Гладков Украина Белгородская область Военная операция на Украине
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