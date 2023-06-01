Гладков сообщил о 12 раненых в Шебекинском округе за сутки

Последствия обстрела Шебекино (Фото: ТАСС)

В результате артиллерийских обстрелов Шебекинского городского округа за сутки пострадали 12 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет», — уточнил глава региона в ежедневной сводке.

По словам Гладкова, повреждения получили четыре многоквартирных дома, 18 частных, три административных здания, здание сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад.

Обстрелам за прошедшие 24 часа подверглись и другие районы области.

В Белгородском районе зафиксировано пять прилетов по селу Щетиновка. Пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе обстреляно село Богун-Городок. Снаряд попал в участок автодороги, житель села Веселая Лопань был ранен в плечо.

В Валуйском горокруге зафиксировано 11 прилетов по селам Новопетровка и Карабаново. Пострадавших нет, в селе Новопетровка повреждена линия электропередачи.

В Волоконовском районе по хутору Старый выпустили 17 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском горокруге зафиксировано 57 прилетов. Пострадавших нет. В селе Козинка повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях, одном административном здании, одном магазине. Произошел обрыв линии электропередачи на четырех улицах.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка. Пострадавших нет. Повреждены линии электропередач и газоснабжения, но их работу уже восстановили.

В последнее время обстрелы Белгородской области участились. В ночь на 1 июня город Шебекино был обстрелян несколько раз. Гладков после этого заявил, что школьники из Шебекино не будут сдавать ЕГЭ и прорабатывается механизм, по которому их можно будет принять в вузы без экзаменов. Детей из города начали вывозить в Воронежскую область и другие регионы.

Кроме того, ВСУ ночью совершили попытку прорыва на территорию России на границе в Шебекинском округе, ее сорвали, сообщало Минобороны.