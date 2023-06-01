Гладков сообщил о 12 раненых в Шебекинском округе за сутки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03) Инвестиции, 16:41
Россия ограничит регистрацию судов в рамках зерновой сделки Политика, 19:40
Какие технологии помогают строить на вечной мерзлоте Тренды, 19:39
Только два российских теннисиста дошли до третьего круга «Ролан Гаррос» Спорт, 19:37
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 19:36
ПСЖ опроверг слова тренера об уходе Месси Спорт, 19:35
Медведев призвал к «истреблению киевского режима» Политика, 19:24
Путин и глава спецназа «Ахмат» обсудили ситуацию в Марьинке Политика, 19:21
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Старая любовь, новые туфли. Вышел трейлер второго сезона «И просто так» Life, 19:19
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 19:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:13
Власти оценили экономический ущерб России от COVID-19 в 2022 году Общество, 19:09
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 19:04
Bloomberg сообщил о «рупийной ловушке» для российских компаний в Индии Финансы, 19:01
Как отечественные работодатели меняют кадровую политику Новая экономика, 18:58
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о 12 раненых в Шебекинском округе за сутки

Гладков: 12 человек пострадали из-за обстрелов Шебекинского городского округа за сутки
Последствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино (Фото: ТАСС)

В результате артиллерийских обстрелов Шебекинского городского округа за сутки пострадали 12 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет», — уточнил глава региона в ежедневной сводке.

По словам Гладкова, повреждения получили четыре многоквартирных дома, 18 частных, три административных здания, здание сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад.

Обстрелам за прошедшие 24 часа подверглись и другие районы области.

  • В Белгородском районе зафиксировано пять прилетов по селу Щетиновка. Пострадавших и разрушений нет.
  • В Борисовском районе обстреляно село Богун-Городок. Снаряд попал в участок автодороги, житель села Веселая Лопань был ранен в плечо.
  • В Валуйском горокруге зафиксировано 11 прилетов по селам Новопетровка и Карабаново. Пострадавших нет, в селе Новопетровка повреждена линия электропередачи.
  • В Волоконовском районе по хутору Старый выпустили 17 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.
  • В Грайворонском горокруге зафиксировано 57 прилетов. Пострадавших нет. В селе Козинка повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях, одном административном здании, одном магазине. Произошел обрыв линии электропередачи на четырех улицах.
  • В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка. Пострадавших нет. Повреждены линии электропередач и газоснабжения, но их работу уже восстановили.

В последнее время обстрелы Белгородской области участились. В ночь на 1 июня город Шебекино был обстрелян несколько раз. Гладков после этого заявил, что школьники из Шебекино не будут сдавать ЕГЭ и прорабатывается механизм, по которому их можно будет принять в вузы без экзаменов. Детей из города начали вывозить в Воронежскую область и другие регионы.

Читайте на РБК Pro
Как сорвавшаяся сделка уничтожила 60% капитализации Embracer Group
Джордж Сорос: «Я хочу согнуть арку истории в нужном направлении»
Изощренные умы: кто стоит за знаковыми вирусами-вымогателями
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд

Кроме того, ВСУ ночью совершили попытку прорыва на территорию России на границе в Шебекинском округе, ее сорвали, сообщало Минобороны.

Теги
Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Материалы по теме
Мэр сообщил, что беспилотник в Белгороде взорвался недалеко от земли
Политика
Взрыв в Белгороде при падении беспилотника. Видео
Политика
В Белгороде при падении беспилотника произошел взрыв
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter