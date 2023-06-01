Песков сообщил о докладах Путину по обстрелам Шебекино
Дмитрий Песков заявил о докладах президенту Путину силовиков по обстрелам Шебекино
Обстрелы города Шебекино в Белгородской области не могут оказать влияния на ход военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что власти региона работают самоотверженно, президент Владимир Путин находится с ними в постоянном контакте.
По обстановке в регионе президент получает информацию от пограничников, военных, спасателей и региональных властей.
«Главный вопрос — оказание помощи людям, поддержка в переселении тех, кто в этом нуждается», — сказал Песков.
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