Дмитрий Песков заявил о докладах президенту Путину силовиков по обстрелам Шебекино

Песков сообщил о докладах Путину по обстрелам Шебекино

Фото: vvgladkov / Telegram

Обстрелы города Шебекино в Белгородской области не могут оказать влияния на ход военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что власти региона работают самоотверженно, президент Владимир Путин находится с ними в постоянном контакте.

По обстановке в регионе президент получает информацию от пограничников, военных, спасателей и региональных властей.

«Главный вопрос — оказание помощи людям, поддержка в переселении тех, кто в этом нуждается», — сказал Песков.

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