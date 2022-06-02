Прокуроры изымают документы в офисе молдавской оппозиционной партии

Следственные действия проводятся в офисе Партии социалистов Молдавии, которую до декабря возглавлял бывший президент страны Игорь Додон. Сейчас он находится под домашним арестом по ряду обвинений, в том числе в госизмене

Фото: rise.md

Сотрудники прокуратуры Молдавии изымают документы в офисе оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), сообщает издание NewsMaker со ссылкой на пресс-секретарь Генпрокуратуры страны Марьяну Керпек.

«Сотрудники антикоррупционной прокуратуры сейчас проводят конфискацию документов в штаб-квартире ПСРМ. Эта операция проходит в рамках расследования по делу о незаконном финансировании политической партии», — сказала Керпек.

По словам пресс-секретаря, речь не идет о полноценном обыске в офисе ПСРМ, прокуроры намерены изъять только документы, которые необходимы для расследования дела о незаконном финансировании партии.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон возглавлял ПСРМ до конца декабря. Сейчас он находится под следствием из-за обвинений по четырем статьям — в измене родине, незаконном обогащении, пассивной коррупции и незаконном финансировании партии.

Основанием для расследования против Додона послужило видео со встречи экс-президента с бывшим главой Демократической партии Молдавии, предпринимателем Владимиром Плахотнюком, которое еще в 2020 году обнародовал экс-депутат Юрий Реницэ. На видео, записанном в 2019-м, Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают Додону пакет — по утверждению Реницэ, с деньгами. При этом Додон и Плахотнюк также обсуждают формирование коалиции в парламенте.

Уголовное дело в отношении бывшего президента завели 18 мая. 23 мая Додона задержали на 72 часа, а затем посадили под домашний арест на 30 суток. Прокуратура заявила, что обжалует решение о домашнем аресте.

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Додон считает дело против него политическим и сфабрикованным по заказу нынешнего президента Молдавии Майи Санду. Экс-президент назвал три цели расследования: «отвлечение внимание населения от социальных проблем», оказание психологического давления на него, а также попытка ликвидировать ПСРМ, которая фигурирует в деле.

Санду, комментируя расследование, выразила надежду, что прокуратура «не занимается политическими играми ни по чьей-либо, ни по собственной инициативе». Она также акцентировала внимание на утечках информации о деле, которые «настораживают», и обратилась к ведомству за разъяснениями.

В Кремле, комментируя дело Додона, заявили о своей встревоженности и указали на применение практики преследования «в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных взаимовыгодных отношений» с Россией.