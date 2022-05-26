Додона арестовали на 30 дней

После оглашения приговора Игорь Додон назвал дело против него сфабрикованным по заказу президента Молдавии Майи Санду

Игорь Додон (в центре) (Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости)

Экс-президента Молдавии Игоря Додона поместили под домашний арест на 30 суток. Соответствующее решение принял суд Чекан, передает NewsMaker.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора по борьбе с коррупцией Петру Ярмалюка об аресте Додона. Он просил, чтобы экс-президента поместили в изолятор.

«Сегодня [26 мая] Додон в 09:00 [совпадает с мск] собирался уехать за границу. Были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте, что свидетельствует о том, что он намерен был покинуть территорию Республики Молдова», — заявил прокурор (цитата по point.md).

В то же время суд постановил, что брат жены Додона Петр Мериняну, который проходит по тому же делу, будет находиться под арестом в СИЗО в течение 30 дней.

Прокуратура Молдавии намерена обжаловать решение суда о домашнем аресте для экс-президента страны.

Додон, в свою очередь, заявил, что дело против него было сфабриковано по заказу президента Молдавии Майи Санду. «Мое дело является политическим», — подчеркнул он.

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По словам бывшего молдавского лидера, его обвиняют в госизмене те, «кто зовет сюда [в Молдавию] НАТО». «Странно и низко слышать, что меня обвиняют в предательстве родины, хотя сейчас все госучреждения наводнили иностранные советники», — отметил Додон.

Он назвал три цели возбужденного против него дела. Первой из них является попытка «отвлечь внимание населения от социальных проблем» (тарифы, цены на бензин).

В качестве второй цели Додон назвал попытку властей оказать на него психологическое давление, чтобы он сдался. «Я все выдержу», — заверил он.

Экс-президент Молдавии также отметил, что в деле фигурирует оппозиционная Партия социалистов, которую, по его мнению, власти хотят ликвидировать.

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