В Молдавии завели уголовное дело на экс-президента Додона

Экс-президента Молдавии обвиняли в получении крупной суммы денег от лидера Демпартии страны и обсуждении «записок Путину», Додон эти подозрения отвергал. По его мнению, уголовное дело заведено для отвлечения молдаван от цен на газ

Игорь Додон (Фото: Dumitro Doru / EPA / ТАСС)

В Молдавии завели уголовное дело на бывшего президента страны и экс-главу партии социалистов Игоря Додона из-за видеозаписи его встречи с бывшим главой молдавской Демократической партии Владимиром Плахотнюком, сообщили порталу NewsMaker в Генеральной прокуратуре.

«Исполняющий обязанности генпрокурора [Думитру Робу] распорядился начать уголовное преследование из-за видеозаписей, появившихся в публичном пространстве летом 2019 года», — сообщила представитель ведомства Мариана Керпек, пообещав позже уточнить детали дела.

Как пишет NewsMaker, речь идет о видеозаписи, которую опубликовал экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ в 2020 году. На ней Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают Додону пакет. Реницэ утверждал, что встреча состоялась в 2019 году, в пакете находилась крупная сумма денег.

Додон и Плахотнюк на видеозаписи обсуждают создание в парламенте коалиции, которая обладала бы конституционным большинством. Как отмечал телеканал TV-8, Додон при этом говорил, что «постоянно пишет записки [Владимиру] Путину», не поясняя их содержание.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии в июне 2020 года отказалась завести дело против Додона, поскольку не выявили «элементов преступления». В ведомстве пояснили, что проверка не смогла установить содержимое пакета, а решение было основано на доказательствах, собранных законным образом.

«Отметим, какими бы непопулярными не были решения прокуратуры, они будут основываться на юридической правде, установленной на основании исчерпывающих доказательств, а не предположений», — подчеркнули тогда в молдавской прокуратуре.

Читайте на РБК Pro Pro Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать Статьи Pro Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя Статьи Pro Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США Прогнозы Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда Прогнозы Pro Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Инструкции Pro Анти-Джобс: как ученый-изгой из США сделал Японию промышленным лидером Анти-Джобс: как ученый-изгой из США сделал Японию промышленным лидером Статьи Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи

В середине мая этого года Реницэ сообщил, что Апелляционная палата Кишинева отменила решение кишиневского суда о невозбуждении дела против Додона и соответствующее распоряжение Антикоррупционного комитета. Как он отметил, этот шаг позволяет «возобновить уголовное расследование против бывшего президента по делу о «кульке», цитировал его портал NewsMaker.

Додон отрицал получение денег от Плахотнюка, возбуждение уголовного дела он объяснил стремлением добиться его «бегства из страны» и попыткой отвлечь внимание от проблем Молдавии «когда все идет не так».

«Я хочу напомнить вам, что в декабре прошлого года, когда подскочили тарифы на газ, что они делали? В феврале меня вызывали в прокуратуру, уже 6 месяцев ничего не происходит. Следующее повышение цен, что они делают?», — указал он в эфире телеканала NTV, передает UniMedia.