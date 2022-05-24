Экс-президента Молдавии Додона заподозрили в измене родине

Игорь Додон (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии обыскали дом бывшего президента Игоря Додона, сообщает Cotidianul со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Мариану Керпек. Обыски связаны с делом о взятке, в получении которой от бывшего главы Демократической партии Владимира Плахотнюка подозревают Додона. Zdg.md со ссылкой на Генпрокуратуру уточняет, что бывшего главу государства подозревают по трем статьям УК, в том числе ст. 337 — «измена родине».

По словам Керпек, обыски проходят и в других местах, в том числе «на объектах недвижимости, принадлежащих посредникам».

18 мая в Молдавии завели на Додона уголовное дело из-за видеозаписи, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ еще в 2020 году. На записи Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают Додону пакет. По словам Реницэ, встреча состоялась в 2019 году, а в пакете была крупная сумма денег. Додон и Плахотнюк на видео обсуждают создание в парламенте коалиции, которая бы обладала конституционным большинством.

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