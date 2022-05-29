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Додон усмотрел в деле против него «преследование геополитических целей»

Экс-президент Молдавии назвал действия властей «политическим заказом» с целью арестовать его «любой ценой, не имея на то реальных оснований». Суд посадил Додона на 30 суток под домашний арест, ему вменяют в том числе измену родине
Игорь Додон в здании районного суда Кишинёва, Молдавия
Игорь Додон в здании районного суда Кишинёва, Молдавия (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Отправленный под домашний арест экс-президент Молдавии Игорь Додон усмотрел в уголовном деле против него «преследование определенных геополитических целей». Об этом он написал в Telegram.

«Абсолютно убежден, что мое дело находится на политическом контроле, может быть, даже на контроле, выходящем за стены президентуры. У меня есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определенные геополитические цели, а все тайное рано или поздно становится явным», — отметил Додон.

По словам бывшего главы государства, его адвокаты 27 мая обжаловали решение суда о домашнем аресте. В понедельник, 30 мая, он собирается обнародовать свою кассационную жалобу. «Вы увидите, насколько слабы и безосновательны «обоснованные подозрения» прокуроров», — пообещал Додон.

Бывший молдавский лидер вновь назвал действия властей в отношении него «политическим заказом» с целью арестовать его «любой ценой, не имея на то реальных оснований». Додон назвал действия прокуроров, которые занимаются его делом, «абсолютно непрофессиональными и политически ангажированными».

Говоря об обысках, которые, по его словам, продлились почти 12 часов, он упомянул, что предупреждал прокурора о наличии у него билетов на самолет и хотел узнать, что ему делать. Додон уточнил, что купил билеты еще 16 мая, а дело против него было возбуждено 18 мая. «Таким образом, между покупкой билетов и уголовным делом нет никакой связи, тогда еще даже не было известно, что против меня будет открыто дело», — заметил он. Однако прокурор «безо всякого загрязнения совести публично солгал, чтобы опорочить» его. По его мнению, над фабрикованием улик против него и утечками «работают целые команды». Прокуроры Молдавии, которые пытаются добиться в суде заключения под стражу Додона на 30 суток вместо домашнего ареста, в частности, приводили доводы о том, что он может уйти от наказания. Они сообщили суду о частых поездках экс-президента за границу и связях в России.

Президент Молдавии Майя Санду выражала надежду, что прокуратура «не занимается политическими играми ни по чьей-либо инициативе, ни по собственной инициативе». Она также обратила внимание на утечки информации о деле, которые «настораживают», и обратилась к ведомству за разъяснениями. Слова Санду о том, что она узнала об аресте Додона из СМИ, он назвал «совершенно не вызывающими доверия». «В обысках у меня дома была задействована СИБ, которая напрямую подчиняется президенту страны (предназначение сибской группы «Альфа» — освобождать взятых террористами заложников, а не врываться в дома лидеров оппозиции», — пояснил он.

Додон сообщил о настоятельной просьбе к нему уехать из Молдавии
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Фото:Кремлевский пул / Global Look Press

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Додона задержали на 72 часа 23 мая, затем посадили под домашний арест на 30 суток. Экс-президенту вменяют измену родине, «признание финансирования политической партии преступной организацией», «пассивное коррумпирование» и незаконное обогащение.

Основанием для дела послужило видео со встречи бывшего молдавского лидера с экс-главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком, которое в 2020 году обнародовал бывший депутат Юрий Реницэ. На ней Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают Додону пакет, по утверждению экс-депутата, с деньгами. На видео Додон и Плахотнюк также обсуждают формирование коалиции в парламенте.

В Кремле, комментируя дело против Додона, заявили, что встревожены этим, и указали на применение практики преследования «в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных, взаимовыгодных отношений» с Россией.

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Елена Чернышова
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