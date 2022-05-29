Додон усмотрел в деле против него «преследование геополитических целей»

Экс-президент Молдавии назвал действия властей «политическим заказом» с целью арестовать его «любой ценой, не имея на то реальных оснований». Суд посадил Додона на 30 суток под домашний арест, ему вменяют в том числе измену родине

Игорь Додон в здании районного суда Кишинёва, Молдавия (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Отправленный под домашний арест экс-президент Молдавии Игорь Додон усмотрел в уголовном деле против него «преследование определенных геополитических целей». Об этом он написал в Telegram.

«Абсолютно убежден, что мое дело находится на политическом контроле, может быть, даже на контроле, выходящем за стены президентуры. У меня есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определенные геополитические цели, а все тайное рано или поздно становится явным», — отметил Додон.

По словам бывшего главы государства, его адвокаты 27 мая обжаловали решение суда о домашнем аресте. В понедельник, 30 мая, он собирается обнародовать свою кассационную жалобу. «Вы увидите, насколько слабы и безосновательны «обоснованные подозрения» прокуроров», — пообещал Додон.

Бывший молдавский лидер вновь назвал действия властей в отношении него «политическим заказом» с целью арестовать его «любой ценой, не имея на то реальных оснований». Додон назвал действия прокуроров, которые занимаются его делом, «абсолютно непрофессиональными и политически ангажированными».

Говоря об обысках, которые, по его словам, продлились почти 12 часов, он упомянул, что предупреждал прокурора о наличии у него билетов на самолет и хотел узнать, что ему делать. Додон уточнил, что купил билеты еще 16 мая, а дело против него было возбуждено 18 мая. «Таким образом, между покупкой билетов и уголовным делом нет никакой связи, тогда еще даже не было известно, что против меня будет открыто дело», — заметил он. Однако прокурор «безо всякого загрязнения совести публично солгал, чтобы опорочить» его. По его мнению, над фабрикованием улик против него и утечками «работают целые команды». Прокуроры Молдавии, которые пытаются добиться в суде заключения под стражу Додона на 30 суток вместо домашнего ареста, в частности, приводили доводы о том, что он может уйти от наказания. Они сообщили суду о частых поездках экс-президента за границу и связях в России.

Президент Молдавии Майя Санду выражала надежду, что прокуратура «не занимается политическими играми ни по чьей-либо инициативе, ни по собственной инициативе». Она также обратила внимание на утечки информации о деле, которые «настораживают», и обратилась к ведомству за разъяснениями. Слова Санду о том, что она узнала об аресте Додона из СМИ, он назвал «совершенно не вызывающими доверия». «В обысках у меня дома была задействована СИБ, которая напрямую подчиняется президенту страны (предназначение сибской группы «Альфа» — освобождать взятых террористами заложников, а не врываться в дома лидеров оппозиции», — пояснил он.

Читайте на РБК Pro Pro Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Статьи Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro x The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Исследования Pro «Маленькая деревенская компания»: сооснователь DNS — о своем бизнесе «Маленькая деревенская компания»: сооснователь DNS — о своем бизнесе Статьи Pro Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Статьи Pro Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб. Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб. Статьи Pro Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Статьи Pro Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется Статьи

Додона задержали на 72 часа 23 мая, затем посадили под домашний арест на 30 суток. Экс-президенту вменяют измену родине, «признание финансирования политической партии преступной организацией», «пассивное коррумпирование» и незаконное обогащение.

Основанием для дела послужило видео со встречи бывшего молдавского лидера с экс-главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком, которое в 2020 году обнародовал бывший депутат Юрий Реницэ. На ней Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают Додону пакет, по утверждению экс-депутата, с деньгами. На видео Додон и Плахотнюк также обсуждают формирование коалиции в парламенте.

В Кремле, комментируя дело против Додона, заявили, что встревожены этим, и указали на применение практики преследования «в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных, взаимовыгодных отношений» с Россией.