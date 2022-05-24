Песков заявил о встревоженности ситуацией с Додоном

Игорь Додон (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Хотя ситуация с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, которого подозревают в госизмене, является внутренним делом республики, Москва встревожена преследованиями, применяемыми к сторонникам развития сотрудничества с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы, конечно, встревожены тем, что опять подобная практика и преследования применяются в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что в этой ситуации хотелось бы надеяться и быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены.

Уголовное дело на экс-президента Молдавии завели 18 мая из-за видеозаписи, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ еще в 2020 году. На кадрах от 2019-го бывший глава Демократической партии бизнесмен Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают президенту пакет, в котором, по словам Реницэ, находилась крупная сумма. Додон с Плахотнюком обсуждают создание в парламенте коалиции, которая обладала бы конституционным большинством.

Додон отрицал, что получал деньги от Плахотнюка, и обвинил правоохранительные органы в попытке добиться его «бегства из страны» и отвлечь внимание от проблем Молдавии.

В 2020 году прокуратура отказалась возбуждать дело, не выявив на обнародованных кадрах «элементов преступления», но в текущем мае Апелляционная палата отменила это решение суда. 24 мая Додона задержали на 72 часа, а в его доме прошли обыски. В прокуратуре заявили, что экс-президента подозревают по четырем статьям УК — 337 (измена родине), 181/2 (признание финансирования политической партии преступной организацией), 343 (пассивное коррумпирование) и 330.2 (незаконное обогащение).

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