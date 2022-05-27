Санду призвала прокуратуру не играть в политику в деле Додона

Санду выразила надежду, что прокуратура не принимает участие в чьих-либо политических играх, и расследование будет проводиться с соблюдением требований закона

Игорь Додон в здании районного суда Кишинева (Фото: РИА Новости)

Прокуратура Молдавии должна расследовать дело экс-президента Игоря Додона без злоупотреблений и участия в политических играх, заявила нынешний президент страны Майя Санду на брифинге, сообщает местное издание NewsMaker.

«Я очень надеюсь, что прокуратура не занимается политическими играми ни по чьей-либо инициативе, ни по собственной инициативе <...>. Я думаю, что в этом случае прокуратуре необходимо расследовать, как велось это дело, то, что произошло во вторник и понедельник. Второе: настораживают утечки в прессу, и я считаю, что разъяснений прокуратуры мне и гражданам недостаточно», — сказала Санду.

Прокуратура обещала расследовать утечку информации по делу Додона в СМИ. В ведомстве заверили, что источником утечки не были лица из числа тех, кто причастен к следствию, указывает Point.

Она указала, что «политическая игра, злоупотребление, нарушение закона приведут к дискредитации прокуратуры, реформ и нашего европейского курса». Президент добавила, что хочет видеть в стране «независимую, профессиональную судебную систему, которая, в первую очередь, уважает закон».

Коррупцию Санду назвала серьезной проблемой. «Из-за коррупции мы стали бедными, у нас слабое государство, подорванное этими коррумпированными группировками, поэтому многие люди уехали из страны», — указала глава государства, комментируя дело Додона, которого в том числе обвиняют в получении взятки.

Игоря Додона, который придерживался пророссийского курса, задержали 24 мая. 26 мая суд арестовал его на 30 суток.

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Уголовное дело против Додона возбудили 18 мая из-за видеозаписи, которую опубликовал экс-депутат молдавского парламента Юрий Реницэ в 2020 году. На ней бывший глава Демократической партии страны Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают Додону пакет, в котором, по словам Реницэ, находилась крупная сумма денег.



Додон и Плахотнюк на видеозаписи обсуждают создание в парламенте коалиции, которая обладала бы конституционным большинством. Как указывает телеканал TV-8, Додон при этом говорил, что «постоянно пишет записки [президенту России Владимиру] Путину», не поясняя их содержание.



Задержанный экс-президент, комментируя дело, назвал его политическим и сфабрикованным по заказу Санду. В Кремле заявили, что встревожены преследованиями, применяемыми к сторонникам развития сотрудничества с Россией, однако считают ситуацию внутренним делом республики.