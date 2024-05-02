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Военная операция на Украине ,  
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В Латвии предупредили о «чрезвычайно сложных» переговорах по Украине в ЕС

Глава Латвии Ринкевич допустил начало переговоров о членстве Украины в ЕС в июне
Сюжет
Военная операция на Украине
Процесс переговоров будет «чрезвычайно сложным», но начать его «вполне реально» уже в июне этого года, считает Эдгар Ринкевич, с ним согласны лидеры других стран Балтии. Кремль называл политизированным решение о начале переговоров
Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич (Фото: Giannis Panagopoulos / Global Look Press)

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут начаться уже летом, допустил президент Латвии Эдгар Ринкевич в эфире TV3.

По его словам, процесс переговоров будет «чрезвычайно сложным», но начать его «вполне реально» уже в июне этого года, к этому призвали лидеры стран Балтии.

«Членство в ЕС также означает довольно много ответственности, и в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, реализация реформ или трансформации, несомненно, не так проста. Поэтому я думаю, что, да, мы должны в июне дать Украине и Молдавии позитивный сигнал о том, что мы начинаем переговоры», — сказал Ринкевич.

Однако он признал, что процесс будет «непростым, потому что будет много споров, например, по сельскому хозяйству».

Говоря о Грузии, президент упомянул ситуацию вокруг «закона об иноагентах», который парламент одобрил во втором чтении и который вызвал массовые протесты. По его словам, решение парламента «отдаляет» Грузию от начала переговоров о вступлении в ЕС.

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Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, через несколько дней после начала военных действий. В июне того же года страна получила статус кандидата. В декабре 2023 года Совет Евросоюза одобрил начало переговоров с Украиной и Молдавией. Грузии было решено предоставить статус кандидата на членство в блоке.

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель намерен обеспечить «общую основу для переговоров» о вступлении Украины в середине марта после проверки украинского законодательства на соответствие европейскому. До этого фон дер Ляйен говорила, что процесс присоединения стран-кандидатов к ЕС будет основан на их заслугах, «никаких коротких путей, никакого автоматического вступления не будет».

В Кремле сочли решение Евросоюза начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в свои ряды «абсолютно политизированным». Там отметили, что у ЕС «всегда были достаточно жесткие критерии для вступления» и что ни Украина, ни Молдавия им не соответствуют.

Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что «безобидность» желания Украины стать членом Евросоюза «вызывает серьезные сомнения», так как блок «превратился в агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».

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Елена Чернышова
вступление в ЕС Украина Молдавия Эдгар Ринкевич
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