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Военная операция на Украине ,  
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В ЕС назвали сроки подготовки к переговорам о вступлении Украины

Еврокомиссия предоставит Украине основу для переговоров о вступлении в марте
Сюжет
Военная операция на Украине
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Александр Де Кроо
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Александр Де Кроо (Фото: president.gov.ua)

Европейский союз проведет проверку законодательства Украины на соответствие законодательству Евросоюза к середине марта 2024 года, что предшествует официальному началу переговоров о вступлении страны в ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев.

«С нашей стороны мы [Еврокомиссия] обеспечим общую основу для переговоров [о вступлении] в середине марта», — сказала фон дер Ляйен (цитата по «Европейской правде»). Председатель Еврокомиссии рассказала, что ЕС уже начал процесс проверки украинского законодательства. По ее словам, на этом пути еще много работы.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что рамка для переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет готова до европейских выборов, которые пройдут в начале июня.

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Политика
Урсула фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в Евросоюз в феврале 2022 года, через несколько дней после начала российской военной операции. Летом того же года страна получила статус кандидата.

В середине декабря 2023 года Евросоюз решил начать переговоры о вступлении Украины в объединение. Фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге в январе 2024 года заявила, говоря об Украине, что «вся нация демонстрирует, как много для нее значит Европа».

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не была против вступления Киева в ЕС. По его словам, претензии есть лишь к «военному освоению», поскольку это создает угрозы безопасности России.

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В ЕС назвали сроки подготовки к переговорам о вступлении Украины
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Теги
Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Евросоюз вступление в ЕС переговоры
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