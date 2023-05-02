США заявили о необходимости коллективного решения по Украине в НАТО

США поддерживают политику открытых дверей НАТО, но сейчас больше сконцентрированы на поддержке Украины в ходе конфликта с Россией, заявил Госдеп, комментируя сообщения о враждебной позиции Вашингтона по членству Киева в блоке

Штаб-квартира НАТО (Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters)

Вашингтон считает нужным принять коллективное решение относительно присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге.

«Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс. Сейчас мы сосредоточены на обеспечении поддержки наших украинских партнеров в решении проблем, с которыми они сталкиваются в настоящее время», — сказал Патель.

Так он ответил на вопрос о публикации французской газеты Le Monde, где говорилось, что Вашингтон враждебно относится к членству в альянсе Украины. Ранее о сопротивлении США, а также ФРГ и Венгрии по данному вопросу писала газета Financial Times.





Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО 30 сентября прошлого года. Президент Владимир Зеленский в январе сказал, что ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе «мощных шагов, чего-то большего, чем просто открытые двери». Financial Times отмечала, что Польша и страны Балтии предложили предоставить Киеву дорожную карту по членству в ходе этого мероприятия.



В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по альянсу согласны с членством Украины. Премьер-министр Венгрии, которая входит в блок, отреагировал на это заявление фразой «Что?!»



Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что не допустить Киев в альянс — это одна из целей спецоперации, так как обратное «будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны».