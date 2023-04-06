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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала о «сопротивлении» США и Германии по членству Украины в НАТО

FT: США и Германия «сопротивляются» передаче Украине дорожной карты по членству в НАТО
США не хотят давать Украине «дорожную карту» по вступлению в НАТО на июльском саммите альянса, однако могут предложить преобразовать комиссию НАТО-Украина в совет НАТО-Украина, что «повысит статус Украины как партнера», узнала FT
Фото: Kevork Djansezian / Getty Images
Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Соединенные Штаты, Германия и Венгрия «сопротивляются» предложению Польши и стран Балтии о предоставлении Киеву «дорожной карты» к членству в НАТО на июльском саммите альянса, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на четыре осведомленных источника.

По их словам, на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе на этой неделе разногласия между членами альянса «стали очевидны». Собеседники FT рассказали о предложении генсека НАТО Йенса Столтенберга о новой декларации об отношениях Киева с военным блоком, основанной на заявлении 2008 года о праве Украины однажды стать членом. После этого в Брюсселе начались «активные дебаты» о том, что реально следует предложить Киеву.

Газета напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что примет участие в саммите НАТО в июле только в том случае, если ему будут представлены реальные шаги к членству в военном блоке, такие как послевоенные гарантии безопасности от его членов или более тесное сотрудничество с альянсом.

FT пишет, что на встрече в Брюсселе все министры стран НАТО были согласны с тем, что членство Украины в военном блоке не представляется возможным в ближайшем будущем и что вопрос не может серьезно обсуждаться, пока на ее территории идут боевые действия. При этом два источника уточнили, что растущее число поддерживает предложение Украины о «политическом пути» к членству в НАТО, однако США «сопротивляются этому предложению».

«Вместо этого США призывают союзников сосредоточиться на краткосрочной военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине», — говорится в статье. По данным FT, Вашингтон обеспокоен, что углубление связей во время военных действий может способствовать нарративу президента России Владимира Путина о битве между Россией и НАТО и что Москва может пойти на эскалацию конфликта.

Один из рассматриваемых вариантов, которые страны НАТО могут предложить Украине вместо «дорожной карты» к членству — преобразовать существующую комиссию НАТО-Украина в совет НАТО-Украина, что «повысит статус Украины как партнера альянса», рассказали собеседники FT.

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Украина не входит в НАТО, хотя стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. Россия за несколько месяцев до спецоперации потребовала от блока отказа от дальнейшего расширения. После начала военных действий на Украине допускали, что согласятся на нейтральный статус, однако уже в сентябре страна объявила о подаче заявки на ускоренное членство.

Президент Владимир Зеленский в январе 2023 года заявил, что Украина ждет от июльского саммита НАТО в Вильнюсе «мощных шагов, чего-то большего, чем просто открытые двери». В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто называл разговоры о вступлении этой страны в НАТО «совершенно нереальными» и призвал в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы как можно скорее завершить конфликт на Украине. Столтенберг ранее также заявлял, что Украина должна «сохраниться как независимое и суверенное государство», иначе «вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет».

Кремль неоднократно заявлял, что, несмотря на военную помощь Запада, цели специальной военной операции будут достигнуты. Одна из них, объявленная президентом Владимиром Путиным, — демилитаризация Украины.

FT узнала о «сопротивлении» США и Германии по членству Украины в НАТО
FT узнала о «сопротивлении» США и Германии по членству Украины в НАТО

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Илья Пламенев Илья Пламенев
США Германия НАТО Венгрия Военная операция на Украине дорожная карта
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