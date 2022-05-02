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Война санкций ,  
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Польша поможет странам ЕС отказаться от энергоносителей из России

Польский министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что Польша готова помочь другим странам Евросоюза в отказе от российских энергоносителей. Она призвала немедленно отказаться от российской нефти
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша готова помочь другим странам Евросоюза отказаться от российских энергоносителей, заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва, прибыв на встречу министров ЕС по вопросам энергетики в Брюсселе. Трансляция доступна на сайте ЕС.

«Мы готовы проявить солидарность и поддержать другие страны, обеспечить им нероссийские углеводороды, мы с нашей инфраструктурой готовы быть солидарными и обеспечить их в случае необходимости», — сказала министр.

Она добавила, что Польша готова поделиться опытом строительства инфраструктуры для того, чтобы быстрее стать полностью независимыми от России.

Польский министр также призвала страны ЕС немедленно отказаться от импорта российской нефти, отметив, что Варшава поддержит все санкции на российские углеводороды. «У нас уже есть уголь, затем идет нефть, а следующий шаг — газ», — заявила Москва.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

С начала военной операции России на Украине западные страны, в том числе входящие в ЕС, ввели против Москвы несколько пакетов санкций. 8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет ограничений, который включает в себя полное эмбарго на импорт российского угля. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, ЕС прекратит импорт российского угля летом, до конца года откажется от российской нефти, а также «серьезно» сократит поставки газа из России.

В середине апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕК готовит шестой пакет санкций против России, подразумевающий ограничения против нефтяного сектора. Как уточнила 29 апреля представитель французского МИДа Анн-Клер Лежандр, Франция ожидает введения новых санкций ЕС в отношении России, в том числе ограничений на нефть, в ближайшее время.

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Источники Bloomberg сообщали, что Евросоюз рассматривает три возможных сценария относительно российской нефти: эмбарго, установление предельной цены и создание «механизма оплаты для удержания выручки», которую Москва получила с момента начала военной спецоперации против Киева.

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 апреля «недружественные» государства, к которым в Москве причислили, в частности, все страны ЕС, США и Великобританию, должны платить за поставки газа в рублях.

Некоторые страны, в частности Польша и Болгария, сообщили, что не намерены платить за газ в рублях, сочтя это нарушением условий договоров, которые в большинстве предполагают оплату в долларах или евро. В то же время в Венгрии допустили, что будут следовать требованиям Москвы.

27 апреля «Газпром» остановил поставки газа польской PGNiG и болгарской «Булгаргаз». В пресс-службе концерна заявили, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля от этих компаний не получили платежи в рублях за апрельские поставки. Компании уведомили о прекращении поставок заранее.

Тогда же в «Газпроме» предупредили, что в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем. На следующий день «Газпром» заявил, что Польша получает российский газ из Германии.

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Полина Мартынова
Польша
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