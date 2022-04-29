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Война санкций ,  
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Париж допустил ввод ограничений на нефть из России на следующей неделе

Очередной пакет санкций, который подразумевает в том числе ограничения на российскую нефть, могут ввести уже на следующей неделе, заявила официальный представитель МИД Франции. По ее словам, Париж участвует в его обсуждении
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Франция ожидает введения новых санкций ЕС в отношении России, в том числе ограничений на нефть в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель французского МИДа Анн-Клер Лежандр в эфире BFMTV, передает Le Progres. По ее словам, шестой пакет санкций может быть принят уже на следующей неделе.

Ранее портал Politico писал со ссылкой на источники, что Брюссель собирался представить очередной пакет санкций странам ЕС в понедельник, 25 апреля, чтобы его обсудили и ввели в течение недели до 29 апреля.

После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе Европейский союз, ввели против Москвы несколько раундов санкций.

Европейские ограничительные меры коснулись резервов и активов ЦБ, нескольких российских банков, включая ВТБ и «Открытие», экспорта технологической продукции, поставок самолетов и запчастей к ним, а также доступа к европейским финансовым рынкам. Персональные санкции, которые предусматривают заморозку активов и счетов, затронули бизнесменов, топ-менеджеров компаний, чиновников и политиков, в том числе президента Владимира Путина.

Евросоюз ввел пятый пакет санкций. Что важно знать
Бизнес
Фото:Илья Наймушин / Reuters

Предыдущий, пятый пакет санкций ЕС ввел 8 апреля. Санкции запретили импорт и транзит угля из России, экспорт типографской бумаги, посадочного материала, поставки некоторых турбин и двигателей, ускорителей частиц. Также ограничения подразумевают расширенный запрет на ввоз нефтехимического оборудования, в том числе для СПГ-проектов.

О том, что Еврокомиссия готовит шестой пакет санкций против России, подразумевающий ограничения против нефтяного сектора, в середине апреля говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Также, по ее словам, ЕС обсуждает новые ограничения против крупнейшего банка России — Сбербанка.

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Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис говорил, что страны ЕС обдумывают меры по исключению Сбербанка из международной системы совершения платежей SWIFT и стараются минимизировать негативное влияние новых нефтяных санкций на европейские страны.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Франция санкции нефть
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в ИК «Фридом Финанс»

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