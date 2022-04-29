Париж допустил ввод ограничений на нефть из России на следующей неделе

Очередной пакет санкций, который подразумевает в том числе ограничения на российскую нефть, могут ввести уже на следующей неделе, заявила официальный представитель МИД Франции. По ее словам, Париж участвует в его обсуждении

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Франция ожидает введения новых санкций ЕС в отношении России, в том числе ограничений на нефть в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель французского МИДа Анн-Клер Лежандр в эфире BFMTV, передает Le Progres. По ее словам, шестой пакет санкций может быть принят уже на следующей неделе.

Ранее портал Politico писал со ссылкой на источники, что Брюссель собирался представить очередной пакет санкций странам ЕС в понедельник, 25 апреля, чтобы его обсудили и ввели в течение недели до 29 апреля.

После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе Европейский союз, ввели против Москвы несколько раундов санкций.

Европейские ограничительные меры коснулись резервов и активов ЦБ, нескольких российских банков, включая ВТБ и «Открытие», экспорта технологической продукции, поставок самолетов и запчастей к ним, а также доступа к европейским финансовым рынкам. Персональные санкции, которые предусматривают заморозку активов и счетов, затронули бизнесменов, топ-менеджеров компаний, чиновников и политиков, в том числе президента Владимира Путина.

Предыдущий, пятый пакет санкций ЕС ввел 8 апреля. Санкции запретили импорт и транзит угля из России, экспорт типографской бумаги, посадочного материала, поставки некоторых турбин и двигателей, ускорителей частиц. Также ограничения подразумевают расширенный запрет на ввоз нефтехимического оборудования, в том числе для СПГ-проектов.

О том, что Еврокомиссия готовит шестой пакет санкций против России, подразумевающий ограничения против нефтяного сектора, в середине апреля говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Также, по ее словам, ЕС обсуждает новые ограничения против крупнейшего банка России — Сбербанка.

Читайте на РБК Pro Pro Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться Статьи Pro Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети Инструкции Pro С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки Статьи Pro Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами Инструкции Pro Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Почему выборы во Франции — первый тревожный сигнал для инвесторов Статьи Pro Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь Прогнозы Pro Как сильно упадет экономика России: прогнозы и оценки экономистов Как сильно упадет экономика России: прогнозы и оценки экономистов Статьи Pro Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие Статьи

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис говорил, что страны ЕС обдумывают меры по исключению Сбербанка из международной системы совершения платежей SWIFT и стараются минимизировать негативное влияние новых нефтяных санкций на европейские страны.