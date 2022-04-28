«Газпром» заявил о покупке Польшей российского газа через Германию
В «Газпроме» сообщили о том, что Польша закупает российский газ через Германию.
«После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа», — сообщили РБК в пресс-службе газового концерна.
По данным «Газпрома», объем реверса — около 30 млн куб. м в сутки, что почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом».
РБК направил запросы в пресс-службы компании PGNiG и Минэнерго Польши.
«Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG 27 апреля в связи с отказом платить за поставки в рублях. Тогда в пресс-службе концерна заявляли, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки в апреле от польской и болгарской компаний в рублях, как этого требует указ президента России от 31 марта. Там указали, что о необходимости оплачивать поставляемый газ в рублях компании были своевременно проинформированы.
Тогда же в «Газпроме» предупредили, что в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем. Транзит газа там обещали возобновить в момент оплаты, осуществленной по новому порядку, то есть в рублях.
Министерство энергетики Болгарии и PGNiG подтвердили, что получали от российской стороны уведомления о прекращении поставок.
Президент Владимир Путин 23 марта поручил перевести с 1 апреля в рубли платежи за газ, поставляемый в недружественные страны, к которым в Москве причислили, в частности, все страны ЕС, США и Великобританию.
В середине апреля Путин заявил, что в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны наблюдаются сбои. В частности, некоторые страны ЕС сообщили, что не намерены платить за газ в рублях, сочтя это нарушением условий договоров, которые в большинстве предполагают оплату в долларах или евро. В их числе были Польша и Болгария. В то же время власти Венгрии допустили, что будут следовать требованиям Москвы.
В Кремле отказались назвать страны, которые согласились на оплату поставок газа в рублях.
Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала шантажом прекращение Россией поставок газа польским и болгарским потребителям. В Кремле с этим не согласились, заявив, что Россия остается надежным поставщиком газа.