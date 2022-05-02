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Война санкций ,  
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Шольц назвал сроки прекращения поставок угля и нефти в ЕС из России

Канцлер ФРГ Шольц: Евросоюз до конца года прекратит импорт нефти и угля из России
Немецкий канцлер отметил, что несмотря на экономические издержки для некоторых стран ЕС, санкционная политика необходима в борьбе с Россией
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Jens Krick / EPA / ТАСС)

Евросоюз прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти. Об этом в интервью газете The Indian Express заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы [ЕС] прекратим поставки российского угля этим летом, мы откажемся от российской нефти до конца года, и мы серьезно сократим поставки газа из России», — заявил он.

По его словам, действия России на Украине являются «неприемлемыми», поэтому санкционная политика Запада необходима, не смотря на экономические издержки для некоторых стран ЕС.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

С начала военной операции России на Украине западные страны, включая США и ЕС, ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Предыдущий, пятый пакет ограничений ЕС ввел 8 апреля. Он включает в себя полное эмбарго на импорт российского угля. Импорт российского газа, нефти и ядерного топлива новые ограничительные меры не затронули.

О том, что Еврокомиссия готовит шестой пакет санкций против России, подразумевающий ограничения против нефтяного сектора, в середине апреля говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Как уточнила 29 апреля представитель французского МИДа Анн-Клер Лежандр, Франция ожидает введения новых санкций ЕС в отношении России, в том числе ограничений на нефть в ближайшее время.

Всего Евросоюзом рассматриваются три возможных сценария относительно российской нефти, сообщали источники Bloomberg: эмбарго, установление предельной цены и создание «механизма оплаты для удержания выручки», которую Москва получила с момента начала военной спецоперации против Киева.

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Глава российского Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что добыча российской нефти в этом году может упасть на 17%, дальнейшую судьбу продаж энергоресурсов из России пока сложно предсказать. «Снижение добычи будет? Будет. В каких объемах: 17%, чуть меньше или чуть больше, — возможно», — указывал министр.


 

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
уголь нефть Военная операция на Украине санкции Олаф Шольц
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