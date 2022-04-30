Bloomberg назвал возможные сроки отказа ЕС от российской нефти
Евросоюз намерен предложить полный отказ от российской нефти к концу года с постепенным снижением импорта к этому времени, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники агентства добавили, что Брюссель будет добиваться отключения от международной платежной системы SWIFT новых российских банков, включая Сбербанк.
Помимо этих мер в шестой пакет антироссийских санкций могут быть включены ограничения на работу облачных сервисов и покупку недвижимости. В списки индивидуальных рестрикций могут внести военных и бизнесменов.
Некоторые страны настаивают на ужесточении ограничений на морскую торговлю, отметили источники.
Решение о новых санкциях может быть принято уже на следующей неделе на встрече послов стран ЕС. Содержимое пакета может измениться к моменту его официального оглашения, добавили собеседники Bloomberg.
Санкции должны одобрить все 27 стран Евросоюза. При этом власти Венгрии ранее заявляли, что Будапешт не присоединится к санкциям против российских нефти и газа.
О планах ЕС уже на следующей неделе одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть писала The New York Times.
Ранее Politico сообщала, что санкции в рамках шестого пакета могут предусматривать «определенный запрет» на импорт российской нефти и исключение нескольких российских банков из SWIFT.
Bloomberg писал о готовности Германии рассмотреть вопрос о санкциях в отношении Сбербанка, хотя раньше Берлин выступал против жестких ограничений против него: власти опасались, что эти санкции помешают проводить финансовые операции, связанные с энергетикой. За последнее время Германия нашла альтернативных поставщиков и теперь готовится поддержать поэтапный отказ от российской нефти, говорили собеседники агентства.
Власти России неоднократно называли санкции ЕС незаконными и предупреждали, что в случае отказа от российских нефти и газа Западу придется столкнуться с резким ростом цен.