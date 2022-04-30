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Война санкций ,  
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Bloomberg назвал возможные сроки отказа ЕС от российской нефти

В шестой пакет санкций против России может войти план по постепенному отказу от российской нефти к концу 2022 года. Для этого предложение должны одобрить все страны Евросоюза, включая Венгрию, которая выступала против такой меры
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Евросоюз намерен предложить полный отказ от российской нефти к концу года с постепенным снижением импорта к этому времени, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники агентства добавили, что Брюссель будет добиваться отключения от международной платежной системы SWIFT новых российских банков, включая Сбербанк.

Помимо этих мер в шестой пакет антироссийских санкций могут быть включены ограничения на работу облачных сервисов и покупку недвижимости. В списки индивидуальных рестрикций могут внести военных и бизнесменов.

Некоторые страны настаивают на ужесточении ограничений на морскую торговлю, отметили источники.

Решение о новых санкциях может быть принято уже на следующей неделе на встрече послов стран ЕС. Содержимое пакета может измениться к моменту его официального оглашения, добавили собеседники Bloomberg.

Санкции должны одобрить все 27 стран Евросоюза. При этом власти Венгрии ранее заявляли, что Будапешт не присоединится к санкциям против российских нефти и газа.

Politico узнала детали шестого пакета санкций ЕС против России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

О планах ЕС уже на следующей неделе одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть писала The New York Times.

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Ранее Politico сообщала, что санкции в рамках шестого пакета могут предусматривать «определенный запрет» на импорт российской нефти и исключение нескольких российских банков из SWIFT.

Bloomberg писал о готовности Германии рассмотреть вопрос о санкциях в отношении Сбербанка, хотя раньше Берлин выступал против жестких ограничений против него: власти опасались, что эти санкции помешают проводить финансовые операции, связанные с энергетикой. За последнее время Германия нашла альтернативных поставщиков и теперь готовится поддержать поэтапный отказ от российской нефти, говорили собеседники агентства.

Власти России неоднократно называли санкции ЕС незаконными и предупреждали, что в случае отказа от российских нефти и газа Западу придется столкнуться с резким ростом цен.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЕС нефть SWIFT санкции
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в ИК «Фридом Финанс»

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