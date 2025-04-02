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Переговоры России и США ,  
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Журналистка CBS назвала дату встречи Дмитриева и Уиткоффа в Белом доме

Журналистка CBS: Дмитриев и Уиткофф встретятся в Белом доме 2 апреля
Сюжет
Переговоры России и США
С Дмитриева ради встречи с Уиткоффом 2 апреля в Белом доме временно сняли санкции. Глава РФПИ и спецпредставитель Путина участвовал в переговорах с Уиткоффом 18 февраля в Эр-Рияде
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 2 апреля проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Белом доме, сообщила журналистка CBS Сара Кук в Х со ссылкой на источники.

«Стив Уиткофф сегодня встретится с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым в Белом доме <...>. Министерство финансов временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы Госдепартамент смог выдать ему необходимую визу для въезда в США», — сказано в сообщении.

РБК направил запросы в посольство США в Москве, Госдепартамент и Белый дом.

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Экономика
Кирилл Дмитриев

В ночь на 2 апреля о визите Дмитриева в США сообщили источники CNN, было известно, что он приедет на этой неделе. Собеседники телеканала сообщили, что переговоры будут посвящены укреплению отношений между Москвой и Вашингтоном и их стремлению положить конец конфликту на Украине.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтверждал, что такой визит возможен.

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Политика
Кирилл&nbsp;Дмитриев

Дмитриев участвовал в переговорах России и США 18 февраля в Эр-Рияде. Он отвечал за экономический аспект. По итогам переговоров глава РФПИ сообщил, что некоторые компании из США вернутся на российский рынок во втором квартале 2025 года, однако этот процесс «будет непростым, так как многие ниши уже заняты».

После этого он получил пост спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Позднее Дмитриев также высказывался о возможном сотрудничестве Москвы и Вашингтона в области добычи редкоземельных металлов и предлагал основателю SpaceX Илону Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году.

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Валентина Шварцман
Кирилл Дмитриев Стив Уиткофф США переговоры
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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