Дмитриев рассказал о переговорах с США по добыче ресурсов в России

Спецпредставитель Путина назвал редкоземельные металлы важной сферой для сотрудничества. Трамп месяцем ранее рассказал об интересе к «очень ценным ресурсам» России

Кирилл Дмитриев (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России, сообщил «Известиям» глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества», — сказал он и добавил, что некоторые компании проявили интерес к участию в совместных проектах.

Как рассказал изданию промышленный эксперт Леонид Хазанов, среди потенциальных вариантов сотрудничества двух стран по добычи редкоземов могут рассматриваться Селигдарское и Томторское месторождения в Якутии, а также Чуктуконское месторождение в Красноярском крае.

По данным Минприроды, запасы редкоземельных металлов в России превышают 28 млн т. Согласно последнему государственному отчету (за 2022 год), почти половина, 46%, всех запасов РЗМ находятся в Мурманской области. Россия обладает значительными запасами РЗМ легкой и средней группы (из них наиболее востребованные — неодим и празеодим, меньше лантан и церий). «Тяжелые» РЗМ (наиболее востребованные из них — диспрозий и тербий) представлены меньше.

Президент США Дональд Трамп в конце февраля сообщил об интересе к «очень ценным ресурсам» России, спустя несколько часов российский президент Владимир Путин провел совещание по редкоземельным металлам. «Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить [сотрудничество] и американским нашим партнерам», — рассказал затем Путин.

Если Россия приглашает иностранных инвесторов к участию в проектах на российской территории, имеется в виду, «разумеется, вся территория Российской Федерации в полном соответствии с ее Конституций», уточнил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По данным NBC, Россия предложила США заключить соглашение, в рамках которого американская сторона получит часть прав собственности на редкоземельные минералы и другие ценные металлы в новых регионах. Со слов собеседников, среди вариантов, подготовленных Москвой, было предоставление доступа США к полезным ископаемым в Донбассе и Запорожской области.