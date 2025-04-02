Песков подтвердил возможность визита главы РФПИ Дмитриева в Вашингтон
Визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в США возможен, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Да, я подтверждаю, такой визит возможен», — сказал он.
Песков добавил, что Россия продолжает общение с американской стороной «по разным каналам». «Чего-то более конкретного я вам сообщить не могу», — отметил он.
О том, что Дмитриев может посетить Вашингтон и встретиться с посланником президента США Стивом Уиткоффом на этой неделе, сообщил накануне CNN со ссылкой на источники. Собеседники телеканала рассказали, что переговоры будут посвящены «укреплению отношений между двумя странами в их стремлении положить конец» конфликту на Украине.
Сам Дмитриев после сообщения CNN написал в соцсети X: «Возможно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально и обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?»
В феврале Дмитриев ездил в Эр-Рияд на переговоры представителей России и США и встречался там с членами команды американского президента Дональда Трампа. После этого российский президент Владимир Путин назначил его своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
Дмитриев с февраля 2022 года находится под санкциями США. Один из источников CNN сообщил, что американское правительство временно сняло ограничения с главы РФПИ, что позволило Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в Соединенные Штаты.
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