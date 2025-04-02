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Переговоры России и США ,  
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Песков подтвердил возможность визита главы РФПИ Дмитриева в Вашингтон

Песков: визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен
Сюжет
Переговоры России и США
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Александр Вильф / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости)

Визит главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в США возможен, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, я подтверждаю, такой визит возможен», — сказал он.

Песков добавил, что Россия продолжает общение с американской стороной «по разным каналам». «Чего-то более конкретного я вам сообщить не могу», — отметил он.

О том, что Дмитриев может посетить Вашингтон и встретиться с посланником президента США Стивом Уиткоффом на этой неделе, сообщил накануне CNN со ссылкой на источники. Собеседники телеканала рассказали, что переговоры будут посвящены «укреплению отношений между двумя странами в их стремлении положить конец» конфликту на Украине.

Сам Дмитриев после сообщения CNN написал в соцсети X: «Возможно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально и обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?»

CNN анонсировал визит главы РФПИ в Вашингтон и его встречу с Уиткоффом
Политика
Кирилл Дмитриев

В феврале Дмитриев ездил в Эр-Рияд на переговоры представителей России и США и встречался там с членами команды американского президента Дональда Трампа. После этого российский президент Владимир Путин назначил его своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Дмитриев с февраля 2022 года находится под санкциями США. Один из источников CNN сообщил, что американское правительство временно сняло ограничения с главы РФПИ, что позволило Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в Соединенные Штаты.

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