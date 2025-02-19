Глава РФПИ назвал сроки возвращения американского бизнеса

Глава РФПИ Дмитриев: компании США вернутся в Россию во втором квартале 2025 года

Дмитриев отвечал в переговорах с США за экономические вопросы. По его подсчетам, потери американского бизнеса от ухода с российского рынка превысили $300 млрд, а вернуться ряд компаний могут до середины года

Кирилл Дмитриев (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Некоторые американские компании вернутся на российский рынок во втором квартале 2025 года, заявил ТАСС глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Но процесс возвращения для американских компаний будет непростым, так как многие ниши уже заняты», — сказал он.

Глава РФПИ, отвечавший на переговорах с США в Эр-Рияде за экономический аспект, накануне оценил потери американского бизнеса от ухода с российского рынка более чем в $300 млрд. Перед началом встречи он сказал репортеру New York Times: «Американские нефтяные компании вели очень успешный бизнес в России. Мы считаем, что в какой-то момент они вернутся, ведь зачем им отказываться от предоставленных возможностей по доступу к российским природным ресурсам?»

Дмитриев начинал карьеру в Goldman Sachs и McKinsey & Company, руководил крупными фондами прямых инвестиций и провел сделки с компаниями GE, Société Générale, Fidelity Investments, а в 2011-м возглавил РФПИ. Спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в январе назвал Дмитриева «важным собеседником, связующим две стороны» по вопросу освобождения осужденного в России американца Марка Фогеля.

США отменят санкции против России, если конфликт Москвы и Киева будет урегулирован, пообещал госсекретарь Марко Рубио. По данным Bloomberg, политик пообещал Евросоюзу, что ограничительные меры до завершения конфликта продолжат действовать.

«Конечно, за эти три года ниши [оказались] заняты. Возвращаться не так просто», — сказал в феврале глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он напомнил, что многие зарубежные компании покидали рынок с возможностью возврата, а «Россия ориентируется на соблюдение международного права».