CNN анонсировал визит главы РФПИ в Вашингтон и его встречу с Уиткоффом
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может посетить Вашингтон и встретиться с посланником президента США Стивом Уиткоффом на этой неделе, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По словам собеседников, переговоры будут посвящены укреплению отношений между Москвой и Вашингтоном и их стремлению положить конец конфликту на Украине.
Как отмечает телеканал, поездка Дмитриева станет первым визитом высокопоставленного представителя России в Вашингтон после начала военных действий на Украине.
После сообщения CNN о предстоящем визите в США глава РФПИ написал в соцсети X: «Возможно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально и обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?».
В феврале Дмитриев в составе российской делегации участвовал в переговорах с представителями США в Эр-Рияде.
Материал дополняется
Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня
Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента
В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом
Франция сменила посла в России
Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин
Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке
Сколько новых миллиардеров появилось в России
В стрелковом клубе погиб депутат
Путин отдал фамильные монеты времен СССР на создание памятника
Путину доложили о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергообъектам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов