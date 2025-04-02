CNN анонсировал визит главы РФПИ в Вашингтон и его встречу с Уиткоффом

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может посетить Вашингтон и встретиться с посланником президента США Стивом Уиткоффом на этой неделе, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников, переговоры будут посвящены укреплению отношений между Москвой и Вашингтоном и их стремлению положить конец конфликту на Украине.

Как отмечает телеканал, поездка Дмитриева станет первым визитом высокопоставленного представителя России в Вашингтон после начала военных действий на Украине.

После сообщения CNN о предстоящем визите в США глава РФПИ написал в соцсети X: «Возможно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально и обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?».

В феврале Дмитриев в составе российской делегации участвовал в переговорах с представителями США в Эр-Рияде.

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