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Переговоры России и США ,  
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Глава РФПИ Дмитриев стал спецпредставителем Путина

Глава РФПИ стал спецпредставителем Путина по сотрудничеству с другими странами
Сюжет
Переговоры России и США
Дмитриев сохранит за собой пост главы РФПИ. Как спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству он займется его развитием со странами Глобального юга, а также с государствами Запада, в том числе с США
Кирилл&nbsp;Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент России Владимир Путин назначил руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева спецпредставителем главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Соответствующий указ опубликован на портале публикации правовых актов.

В новом качестве Дмитриев продолжит развивать инвестиционно-экономическое сотрудничество как со странами Глобального юга, так и с государствами Запада, в том числе, США, говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК. При этом он сохранит должность руководителя РФПИ.

Дмитриев участвовал в переговорах делегаций России и США, которые состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии. Он отвечал за инвестиционно-экономический блок. На встрече Дмитриев обсудил с американскими представителями восстановление инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и США, рассказали в РФПИ.

Глава РФПИ назвал сроки возвращения американского бизнеса
Бизнес
Кирилл Дмитриев

Дмитриев в преддверии встречи оценил потери американского бизнеса от ухода из России в $300 млрд. Сейчас, по его словам, США и другие страны осознают привлекательность российского рынка. Нахождение «совместных экономических путей и позитивных решений вопросов» в этом контексте он назвал крайне важным для зарубежных государств.

По мнению Дмитриева, некоторые американские компании должны вернуться на российский рынок во втором квартале 2025 года. Этот процесс он, однако, счел непростым, указав, что многие ниши уже заняты.

Дмитриев начинал карьеру в Goldman Sachs и McKinsey & Company, руководил крупными фондами прямых инвестиций и провел сделки с компаниями GE, Société Générale, Fidelity Investments, а в 2011-м возглавил РФПИ.

Спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в январе назвал Дмитриева «важным собеседником, связующим две стороны» по вопросу освобождения осужденного в России американца Марка Фогеля

После начала российской военной операции российский рынок покинули многие зарубежные компании из разных стран и сфер. В числе американских компаний: Nike, Coca-Cola, McDonald’s и др. В марте 2024 года Reuters оценил потери ушедшего из России иностранного бизнеса в $100 млрд.

Путин в декабре рассказал, что полностью с российского рынка ушла четверть западных компаний, около половины продолжают работать в стране, а еще часть передали управление в другие руки.

По словам главы государства, Россия не станет создавать специальные условия для возвращения ушедшего западного бизнеса, однако «двери» страны будут «открыты». Он также выразил убежденность, что «просто так вернуться» западным компаниям будет достаточно сложно, поскольку их места начал занимать бизнес из других стран. Кроме того, опережающими темпами идет импортозамещение российскими товарами, говорил президент.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отмечал, что многие зарубежные компании покидали рынок с возможностью возврата, а «Россия ориентируется на соблюдение международного права».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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