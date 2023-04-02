Страховщики увидели риск экологии из-за «теневого флота» российской нефти

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Умер автор музыки к фильмам «Последний император» и «Выживший» Общество, 16:14
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» Спорт, 16:12
Военные перехватили разведывательный самолет США у побережья Ирана Политика, 16:11
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 16:00
«Краснодар» в большинстве разгромил «Химки» со счетом 6:0 Спорт, 16:00
Силуанов заявил о дополнительных доходах бюджета на ₽2,5 трлн Экономика, 15:59
Медведев назвал Борреля большим специалистом по «Дню дурака» Политика, 15:51
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Квинси Промес избежал новой травмы в игре с «Ахматом» Спорт, 15:42
Минобороны заявило о ликвидации восьми диверсионных групп ВСУ Политика, 15:32
Китай потребовал от всех военных не бояться вида крови Политика, 15:25
Победивший Яна американец назвал себя следующим претендентом на титул UFC Спорт, 15:21
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 15:15
В Красноярском крае загорелась пилорама на площади 5 тыс. кв. м Общество, 15:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:01
Война санкций ,  
0 

Страховщики увидели риск экологии из-за «теневого флота» российской нефти

FT: использование Россией «теневого флота» создает риски разлива нефти
Газета пишет, что с прошлого года на рынке появились «несколько тысяч» танкеров, которые работают без западных страховок. Российские власти неоднократно указывали, что западные санкции, которые запрещают эти страховки, незаконны
BRENT BRENT $79,57 +1%
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Создаваемый для поставок нефти из России «теневой флот» из устаревших и имеющих проблемы со страхованием танкеров представляет опасность для экологии и создает риски масштабного разлива нефти. Об этом в разговоре с Financial Times (FT) заявил исполнительный директор одной из крупнейших компаний по страхованию танкеров Gard Рольф Торе Роппестад.

Газета напоминает, что с начала российской военной операции на рынке появились «несколько тысяч» танкеров, которые работают без страховки участников Международной группы клубов взаимного страхования. Группа состоит в основном из европейских и американских страховщиков, в том числе Gard, которые ранее покрывали до 90% мировых морских перевозок.

По словам Роппестада, создаваемый для поставок российской нефти «теневой флот» не подотчетен западным структурам и представляет опасность для экологии. «Это социальная и экологическая катастрофа, ожидающая своего часа, и она должна вызывать у всех нас большое беспокойство», — отметил глава Gard.

Он добавил, что риск возможной экологической катастрофы будет только нарастать, поскольку все больше судов перестают нести ответственность за возможный разлив топлива после аварии и его последствия. По его мнению, более мелкие страховщики могут не справиться с последствиями таких разливов.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны запретили кораблям под российским флагом заходить в свои порты, а также запретили морской экспорт нефти российского производства. Вместе с этим ЕС и Британия запретили страховать, финансировать и предоставлять суда для перевозки российской нефти, за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже установленного в $60 за баррель ограничения. Россия в ответ запретила продавать нефть тем лицам и организациям, в контрактах с которыми фигурирует ценовой лимит.

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 и Евросоюза в 2021 году составили 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. Это 68–70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок.

Читайте на РБК Pro
«Приеду в офис, если оплатите билеты с Бали»: как судятся удаленщики
Животное внутри лидера: на чем держится управление в компаниях
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше

Российские власти критикуют западные санкции и называют их незаконными. Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что Россия в 2022 году переориентировала значительные объемы нефти на азиатские рынки, в частности в Китай и Индию. «Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в КНР, на другие рынки, и это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли», — сказал он.

О создании Россией «теневого флота» писал в конце октября Bloomberg. Опрошенные агентством эксперты указали на выросшее число закупок кораблей неназванными покупателями. По данным аналитической компании Braemer, Россия закупила 240 больших и малых судов, которые еще в прошлом году занимались экспортом иранской и венесуэльской нефти. FT сообщала о сотне танкеров российского «теневого флота».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
танкеры нефть флот Россия разлив нефти санкции страхование
Материалы по теме
Bloomberg сообщил о буме строительства танкеров из-за «смещения» рынков
Бизнес
Bloomberg сообщил, что США наняли другие танкеры из-за российской нефти
Экономика
Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter