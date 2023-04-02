Страховщики увидели риск экологии из-за «теневого флота» российской нефти

Газета пишет, что с прошлого года на рынке появились «несколько тысяч» танкеров, которые работают без западных страховок. Российские власти неоднократно указывали, что западные санкции, которые запрещают эти страховки, незаконны

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Создаваемый для поставок нефти из России «теневой флот» из устаревших и имеющих проблемы со страхованием танкеров представляет опасность для экологии и создает риски масштабного разлива нефти. Об этом в разговоре с Financial Times (FT) заявил исполнительный директор одной из крупнейших компаний по страхованию танкеров Gard Рольф Торе Роппестад.

Газета напоминает, что с начала российской военной операции на рынке появились «несколько тысяч» танкеров, которые работают без страховки участников Международной группы клубов взаимного страхования. Группа состоит в основном из европейских и американских страховщиков, в том числе Gard, которые ранее покрывали до 90% мировых морских перевозок.

По словам Роппестада, создаваемый для поставок российской нефти «теневой флот» не подотчетен западным структурам и представляет опасность для экологии. «Это социальная и экологическая катастрофа, ожидающая своего часа, и она должна вызывать у всех нас большое беспокойство», — отметил глава Gard.

Он добавил, что риск возможной экологической катастрофы будет только нарастать, поскольку все больше судов перестают нести ответственность за возможный разлив топлива после аварии и его последствия. По его мнению, более мелкие страховщики могут не справиться с последствиями таких разливов.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны запретили кораблям под российским флагом заходить в свои порты, а также запретили морской экспорт нефти российского производства. Вместе с этим ЕС и Британия запретили страховать, финансировать и предоставлять суда для перевозки российской нефти, за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже установленного в $60 за баррель ограничения. Россия в ответ запретила продавать нефть тем лицам и организациям, в контрактах с которыми фигурирует ценовой лимит.

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 и Евросоюза в 2021 году составили 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. Это 68–70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок.

Российские власти критикуют западные санкции и называют их незаконными. Вице-премьер Александр Новак ранее говорил, что Россия в 2022 году переориентировала значительные объемы нефти на азиатские рынки, в частности в Китай и Индию. «Если брать, например, поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в КНР, на другие рынки, и это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли», — сказал он.

О создании Россией «теневого флота» писал в конце октября Bloomberg. Опрошенные агентством эксперты указали на выросшее число закупок кораблей неназванными покупателями. По данным аналитической компании Braemer, Россия закупила 240 больших и малых судов, которые еще в прошлом году занимались экспортом иранской и венесуэльской нефти. FT сообщала о сотне танкеров российского «теневого флота».