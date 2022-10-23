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Bloomberg сообщил о подготовке Россией «теневого флота» нефтетанкеров

Bloomberg: Россия в преддверии санкций ЕС создает «теневой флот» нефтетанкеров
Нефтяное эмбарго ЕС вступит в силу 5 декабря. Как пишет агентство, для обхода санкций Россия уже закупила 240 малых и больших судов, которые еще в прошлом году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть
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Фото: Виталий Тимкин / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкин / РИА Новости

Россия в преддверии 5 декабря, когда начнет действовать нефтяное эмбарго Евросоюза, создает «теневой флот» из нефтяных танкеров, которые близкие к Москве компании скупают по всему миру, пишет Bloomberg.

По данным агентства, несмотря на западные санкции, сентябрьские значения по отгрузкам морской нефти из России выше февральских. В то же время поставки в Европу сократились до минимума, а поставки в Азию, как и поставки в неизвестные направления — кратно выросли.

Bloomberg связывает такой рост с «теневым флотом» нефтетанкеров, который создает Москва. «Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создается флот», — сообщил агентству исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

По оценкам судового брокера Braemar, для поддержки экспорта нефти в азиатские страны на уровне 4 млн барр. в день Россия уже закупила 240 малых и больших судов, которые еще в прошлом году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть. «Торговля танкерами резко возросла после начала войны и в преддверии крайнего срока 5 декабря со стороны нераскрытых организаций, базирующихся в таких странах, как Дубай, Гонконг, Сингапур и Кипр», — сказал глава отдела исследований Braemar Ануп Сингх.

Кроме этого, как сообщает Bloomberg, Россия активно готовится к перевалке грузов с одного танкера на другой непосредственно в море. По данным агентства, для этого планируют использовать гигантские супертанкеры, которые слишком велики, чтобы выйти из портов Балтийского моря с грузом на борту, поэтому им необходимы малые «танкеры-шаттлы». Также такую практику планируют активно применять в международных водах автономных регионах при правительствах европейских стран.

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Нефтяное эмбарго ЕС на морские перевозки нефти из России начнет действовать с 5 декабря. С этого же времени Евросоюз и страны G7 запретят банкам, страховщикам и портам финансировать покупку и продажу российской нефти, страховать грузы на судах или выгружать их, если цена нефти на борту танкера превышает установленный лимит. «Потолок цен» на нефть из России вошел в восьмой пакет санкций ЕС, однако его лимит еще не утвержден.

Как ранее сообщал Bloomberg, США намерены добиваться введения потолка цен на нефть из России на уровне $60. Это объясняется тем, что приближаются промежуточные выборы в США, а цены на бензин стремительно растут, уточняет агентство.

Российские власти неоднократно предупреждали, что страна не будет поставлять нефть в те страны, которые введут потолок цен. «Какой бы он ни был, $60 либо другой. Это вмешательство в рыночные инструменты. Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях», — говорил вице-премьер Александр Новак.

Ранее о том, что Россия может начать использовать «теневой флот» для обхода европейских санкций писал Reuters. США известно о действиях, которые предпринимаются для обхода ограничений, например, некоторые суда меняют страны регистрации, отмечал источник агентства в американском правительстве. По его словам, из-за «потолка цен» Россия столкнется с некоторыми техническими и финансовыми трудностями, но и остальной мир лишится 1–2% поставок нефти на фоне роста инфляции.

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нефть санкции танкеры Россия Евросоюз
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