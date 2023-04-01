Bloomberg сообщил о буме строительства танкеров из-за «смещения» рынков

По подсчетам брокеров, только с начала 2023 года было заказано 38 танкеров среднего класса, что является рекордом как минимум с 2013 года. Bloomberg пишет, что это связано с восстановлением азиатских рынков и конфликтом на Украине

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На фоне восстановления азиатских рынков и открытия новых нефтеперерабатывающих комплексов в мире наблюдается бум строительства нефтетанкеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.

Судовой брокер Braemar подсчитал, что с начала этого года было заказано 38 танкеров среднего класса, что является рекордом как минимум с 2013 года. В Simpson Spence & Young уточнили, что за весь 2022 год международные серийные номера — один из основных показателей заказов, — были присвоены 31 танкеру.

Bloomberg пишет, что бум строительства происходит на фоне «смещения» рынков из Европы в Азию и на Ближний Восток, где быстро восстанавливается спрос и строятся новые нефтеперерабатывающие комплексы. «Эта тенденция <...> сделала морские перевозки более прибыльными и ускорила строительство новых судов», — говорится в статье.

В настоящее время морем перевозится более 200 млн барр. по сравнению со 177 млн барр. год назад, подсчитали в Kpler Inc. Покупатели на восточном побережье США уже принимают больше топлива с Ближнего Востока и Азии, «поскольку экспорт из Европы иссякает», отмечает Bloomberg. По данным агентства, эту тенденцию также усугубил конфликт на Украине, из-за которого спрос на перевозки топлива танкерами вырос до рекордных с 2013 года значений.

С 5 декабря начали действовать санкции Евросоюза, запрещающие морской экспорт нефти российского производства. Вместе с этим страны ЕС и Великобритания запретили страховать, финансировать и предоставлять суда для перевозки российской нефти, за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже установленного ограничения в $60 за барр.

Помимо нефтетанкеров, Financial Times ранее сообщала о рекордных заказах на танкеры для сжиженного природного газа (СПГ). По данным газеты, в 2022 году число заказов на такие корабли достигло 163, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года и является рекордом.

В крупнейшей в мире судостроительной компании Korea Shipbuilding & Offshore Engineering изданию сказали, что ожидают в этом году прибыль после двух убыточных лет. Тенденция, касающаяся повышенного спроса на танкеры для СПГ, сохранится, по крайней мере, в течение двух-трех лет и, вероятно, будет заказано более 50 новых судов, сказал исполнительный директор компании Ка Сам Хен.

Аналитики FT связывали большое количество заказов с расширением газового проекта Катара North Field, предусматривающим увеличение экспортных мощностей с нынешних 77 млн т в год до 126 млн т к 2027 году. По оценке Международного газового союза (IGU), только для этого проекта понадобится около 150 танкеров СПГ. По данным IGU на апрель 2022 года, всего в мире насчитывался 641 танкер, способный перевозить СПГ при температуре минус 163 градуса Цельсия.